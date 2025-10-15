به گزارش خبرنگار مهر، برخی از خوانندگان و هنرمندان شناخته شده عرصه موسیقی طی هفتههای گذشته که کنسرتهای مختلفی هم برای مخاطبان اجرا میشود، آهنگهای جدیدی را در قالب موضوعات مختلف تولید و منتشر کرده اند که بتوانند از آنها به فراخور برنامه ریزی که در این زمینه انجام داده اند، به عنوان تک آهنگهای جدید در کنسرتهایشان استفاده کنند.
آنچه میخوانید مروری اجمالی به برخی تک آهنگهای جدیدی است که در بازه زمانی ۱۰ مرداد تا ۲۲ شهریور در قالبهای مختلف پیش روی مخاطبان قرار گرفته اند.
محمد اصفهانی؛ از «سلام» تا «زیر بارون»
محمد اصفهانی از خوانندگان پیشگام موسیقی پاپ ایران با انتشار ۲ تک آهنگ به نامهای «سلام» و «زیر بارون» از انتشار مجموعهای به نام «سراب شانه هایت» نیز خبر داده است. ۲ اثری که علاوه بر بهرهمندی از ترانههایی که در آنها خبری از کلیدواژههای سبک، مبتذل و سخیف این سالهای برخی خوانندگان نیست، تلاش کرده بازهم در قالب اثری آبروند همچنان معرف خواننده مولفی باشد که در روزگاری توانست محبوب بسیاری از مخاطبان آن سالها شود.
این خواننده در یادداشتی به مناسبت انتشار تازهترین قطعههای موسیقایی اش که با شعر و آهنگ ندا جوادی و میکس و مسترینگ فرزین فردین فرد تولید شده، نوشته است:
آلبومی با نام «سراب شانه هایت» در دست تهیه و انتشار داریم که سه قطعه از این مجموعه با صدای بنده تولید شده است. با افتخار قطعه «زیر بارون» و «سلام» را تقدیم نگاه پرمهر شما عزیزان می کنم. البته قطعات باقیمانده از آلبوم «بوستان» نیز کماکان به تدریج منتشر میشود.
برای شنیدن تک آهنگ «سلام» اینجا و برای شنیدن تک آهنگ «زیر بارون» اینجا را ببینید.
صادق شیخ زاده؛ بزرگداشت حافظ با «صبح امید»
تصنیف «صبح امید» بر اساس ملودی محلی قطعه «صبح روژا» با آواز صادق شیخ زاده و تنظیم محمدرضا برزین روی غزل حافظ منتشر شد.
این پروژه همزمان با روز بزرگداشت حافظ در برنامه تلویزیونی «صبحانه ایرانی» از شبکه دو سیما رونمایی شد.
در تکآهنگ «صبح امید» از هنرمندی آناهیتا نصیریان با نوازندگی عود، محمدرضا برزین با نوازندگی سه تار، محسن عبادتی با نوازندگی کمانچه و امیرحسین تات با نوازندگی تمبک بهره گرفته شده است.
برای شنیدن تک آهنگ «صبح امید» به خوانندگی صادق شیخ زاده اینجا را ببینید.
حامد زمانی؛ یک حمایت موسیقایی از غزه با «صمود»
آهنگ «صمود» عنوان دومین اثر موسیقایی منتشر شده از سوی حامد زمانی خواننده موسیقی پاپ کشورمان در فصل جدید فعالیتهای موسیقایی اش به حساب میآید که طی روزهای گذشته با محوریت کودکان مظلوم غزه در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
در این اثر قاسم صرافان، مرتضی آل کثیر، محسن کریمی راهجردی شاعران، امیر جمال فرد تنظیم کننده و میثم حسنی به عنوان تهیه کننده حضور دارند.
زمانی در توضیح این قطعه نوشته است: «امیدوارم این صدا به گوش جهان برسد؛ لطفاً کمک کنید به انتشار جهانی».
«میکشونی» عنوان تازهترین اثر موسیقایی حامد زمانی بود که اول شهریور سال جاری بعد از ۸ سال توقف در فعالیتهای این هنرمند پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
برای شنیدن پروژه موسیقایی «صمود» با صدای حامد زمانی اینجا را ببینید.
میدیا فرج نژاد؛ شنیدن «ونوشه» با «تار و تاریخ»
«ونوشه» روایتی از ۲ تصنیف قدیمی در مایه سهگاه است که موزیک ویدئوی آن در استان مازندران، در کنار آببند قاجاری آبپری در نزدیکهای شهر نور ضبط شده است.
در این اثر میدیا فرج نژاد نوازندگی تار و بازآفرینی، محمد حبیبی خوانندگی، پوریا فرجنژاد نوازندگی کمانچه، هادی فتوحی نوازندگی تمبک و دسرکوتن و هومان حیدری نوازندگی دف و دایره را برعهده داشتهاند.
میدیا فرجنژاد آهنگساز و طراح پروژه «تار و تاریخ» در یادداشتی درباره اثرِ «ونوشه» یادداشتی نوشته که در ادامه متن آن را میخوانید:
«در کنار آببند قاجاری آبپری، حوالی نور مازندران، ۲ تصنیف قدیمی در مایه سهگاه را بازخوانی کردیم. تصنیفی از دل مازندران و نغمهای از خاطرات دور تهران، همانند رنگ سبز درختان و آبیِ آببند، در هم تنیدند. با لبخند مینواختیم و طربِ شیرینِ موسیقی جانمان را تازه میکرد، تا اینکه متوجه حضورش شدیم؛ سگ مادهای که بهتازگی مادر شده بود، آرام آمد، نشست، گوش داد و انگار خودش را به موسیقی سپرد. دست از نواختن که میکشیدیم، دور میشد و وقتی دوباره مینواختیم، باز نزدیک میآمد. انگار موسیقی او را بهسوی خود میکشید. شاید نیازی به زبان انسان نیست تا فهمی میان ما و موجودی دیگر شکل بگیرد. گاهی، یک نغمه کافی است برای اعتماد، برای نزدیکی، برای لحظهای صلح، او آمده بود، بیکلام و بیتوقع و ما، برای دقایقی کوتاه، همنفس بودیم. در جهانِ بیدروغِ نغمات. کاش ما آدمها هم یاد بگیریم گاهی فقط گوش بدهیم و به جای فریاد، راهی به دلها از مسیر نغمه و مهربانی باز کنیم.»
برای شنیدن پروژه «ونوشه» با طراحی میدیا فرج نژاد اینجا را ببینید.
عرفان طهماسبی؛ عاشقانه ای در دل پاییز با «امشب»
تک آهنگ «امشب» عنوان تازهترین اثر عرفان طهماسبی خواننده موسیقی پاپ کشورمان است که از شامگاه شنبه بیست و دوم شهریور توسط مجموعه «آوای هنر» پیش روی مخاطبان قرار گرفت.
در این تک آهنگ صدیقه معین و حسین محمودی ترانه سرایان، امیر ماهان ملودی، امین آئین تنظیم و گیتار آکوستیک، آرش پاکزاد میکس و مسترینگ بخشی از عوامل اجرایی را تشکیل میدهند.
«هزار و یک شب»، «راه»، «دلگیر»، «گلوبند»، «وای اگر»، «پرسه»، «تو»، «مینا بنوش»، «تو کجا تا من؟»، «چه کنم»، «آغاز کن بی من»، «خیال»، «نجلا»، «مترسک»، «سرگشته»، «تردید» از جمله قطعاتی هستند که تاکنون از این خواننده پیش روی مخاطبان قرار گرفته است.
برای شنیدن تک آهنگ «امشب» با صدای عرفان طهماسبی اینجا را ببینید.
روزبه بمانی؛ رونمایی از «شهر خالی» در فصل جدید کنسرتها
روزبه بمانی ترانه سرا و خواننده موسیقی پاپ هم زمان با آغاز فصل جدید فعالیتهای موسیقایی خود از تازهترین تک آهنگش با نام «شهر خالی» رونمایی کرد.
در این قطعه روزبه بمانی ترانه سرا و خواننده، حامد حسینی آهنگساز، مهرداد احمدزاده تنظیم کننده، ایمان احمدزاده میکس و مسترینگ، فیروز ویسانلو نوازنده گیتار از جمله هنرمندانی هستند که گروه اجرایی تک آهنگ را تشکیل میدهند.
برای شنیدن قطعه «شهر خالی» به خوانندگی روزبه بمانی اینجا را ببینید.
مصطفی راغب؛ یک مقدمه برای «فریاد» با «رسم زمونه»
مصطفی راغب خواننده موسیقی پاپ که طی ماههای گذشته فعالیتهای مستمری درعرصه های مختلف اجرای زنده و موسیقی تیتراژ داشته است، طی روزهای گذشته بود که تک آهنگ «رسم زمونه» را منتشر کرد.
در این تک آهنگ که به گفته راغب مقدمهای برای تولید تازهترین آلبوم این خواننده به نام «فریاد» است، نیما فیاض شاعر و آهنگساز، مهدی غفاری تنظیم کننده، آرش ناصرالمعمار ارکستر زهی، احسان توکل نوازنده سه تار، حمید حاتمی میکس و مستر گروه اجرایی را تشکیل میدهند.
برای شنیدن آهنگ «رسم زمونه» با صدای مصطفی راغب اینجا را ببینید.
فرزاد فرخ؛ «بچه» از آلبوم «میلاد» متولد شد
فرزاد فرخ خواننده موسیقی پاپ که طی ماههای گذشته از او خبرهای چندانی در عرصه تولید و اجراهای زنده در دسترس نبود، چندی پیش بود که با تک آهنگ «بچه» فصل جدید فعالیتهای خود را آغاز کرد.
وی در توضیح این قطعه نوشته است: اولین موزیک از آلبوم «میلاد» به نام «بچه» منتشر شد. از اعماق قلبم اومده و با تمام وجودم تقدیمش میکنم به قلب شما هواداران مهربون و عزیزم. امید به اینکه دوستش داشته باشید و باهاش خاطرههای قشنگ بسازید. تشکر میکنم از مهرشاد خنج عزیزم برای تنظیم و میکس و مسترینگ بی نظیرش که همکاری باهاش لذت بخشه.»
برای شنیدن قطعه «بچه» با صدای فرزاد فرخ اینجا را ببینید.
