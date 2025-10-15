«رتوریک» هایدن و موتزارت را به تالار وحدت می آورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند با اجرای آثاری از آهنگسازان برجسته موسیقی کلاسیک جهان، ۲۹ مهر در تالار وحدت برگزار می‌شود.

ارکستر رتوریک که پیش از این اجراهای متعددی را در تالارهای وحدت و رودکی روی صحنه برده است، در تازه‌ترین کنسرت خود سمفونی ۲۹ ولفانگ آمادئوس موتزارت، سمفونی ۴۵ یوزف هایدن و آثاری دیگر از آهنگسازانی چون شوبرت، ژرژ بیزه، روسینی، آفنباخ را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

در این اجرا فربد لطیفی کنسرت مایستر و اسماعیل محمدی و مرتضی سلطانی سولیست هستند.

کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری رضا مریوند، از ساعت ۲۱:۳۰ شامگاه سه‌شنبه ٢٩ مهر در تالار وحدت برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند بلیت آن را از سایت ایران کنسرت تهیه کنند.