با برگزاری فستیوال موسیقی «کاوان» موافقت شد؛ اطلاعیه ستاد برگزاری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فستیوال «کاوان»، پس از انتشار اخباری مبنی بر لغو افتتاحیه فستیوال موسیقی و هنر «کاوان» در قشم در روز نخست (۲۵ مهر)، ستاد برگزاری فستیوال «کاوان» در قشم با انتشار بیانیه ای، ضمن تقدیر از محمد آشوری استاندار هرمزگان و دستگاه های تصمیم گیرنده از ادامه برگزاری این فستیوال طبق برنامه خبر داد.

در متن این اطلاعیه آمده است:

«به اطلاع می‌رساند پس از لغو افتتاحیه «کاوان» در اسکله سهیلی قشم، جلسه شواری تامین با حضور مقامات استانی برگزار و پس از بررسی جوانب مختلف، با رای اکثریت مدیران فرهنگ دوست هرمزگان مجوز رسمی برگزاری برنامه صادر شد.

«کاوان» خود را متعهد به برگزاری فستیوالی در خور شان مخاطبان هنردوست می داند و در این مسیر ضمن تقدیر از حمایت و پیگیری استاندار محترم هرمزگان جناب آقای محمد آشوری، اعلام می نماید.

فستیوال «کاوان» از امروز ۲۶ مهر طبق برنامه در جزیره زیبای قشم برگزار خواهد شد.

ضمن عذرخواهی از دوستداران هنر به دلیل لغو افتتاحیه «کاوان»، از شما دعوت می‌شود برای چند شب نشینی دلنشین و پر از ریتم و هیجان ...»

«فستیوال «کاوان» امروز در روز دوم، میزبان رستاک حلاج، گروه بادگیر و «بوتیا بند» خواهد بود.