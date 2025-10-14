منصور سلطانمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: با توجه به قدمت و اهمیت محور طالقانی و نزدیکی آن به مجموعه سبزه میدان، ضرورت داشت که معبری استاندارد و مناسب در این منطقه ایجاد شود. این پروژه در راستای توسعه گردشگری و تکمیل زیرساختهای عمرانی شهر زنجان تعریف شده است.
وی افزود: عملیات اجرایی پروژه از حدود ده روز پیش آغاز شده و در سه فاز برنامهریزی شده است که تلاش میکنیم حداکثر ظرف سه ماه آینده به بهرهبرداری برسد.
سلطانمحمدی ادامه داد: هدف ما این است که این پروژه به عنوان یکی از پازلهای مهم مجموعه سبزه میدان بتواند موجبات رضایت و رفاه شهروندان را فراهم آورد.
شهردار زنجان همچنین به نگرانیهای برخی شهروندان و کسبه محلی درباره احتمال توقف یا تغییرات مکرر در پروژه اشاره کرد و گفت: تمامی پروژهها بر اساس طرحهای مدون و کلان شهرداری از جمله طرح تفصیلی ۱۰ ساله و طرح جامع ترافیک بیست ساله برنامهریزی و اجرا میشوند.
سلطانمحمدی افزود: اما پروژه معبر طالقانی پس از طی مراحل مطالعاتی و قانونی کامل در حال اجراست و متعهدیم که آن را به بهترین شکل به پایان برسانیم.
وی افزود: این پروژه شامل کفسازی معبر و پیادهروسازی مطابق استانداردهای مصوب است و هرگونه تغییرات آتی مستلزم طی مراحل قانونی خواهد بود.
شهردار زنجان گفت: امیدواریم با اجرای این پروژه، کیفیت زندگی شهری ارتقا یافته و توسعه گردشگری در زنجان بیش از پیش تقویت شود.
نظر شما