به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از امور ارتباطات رسانه‌ای و اطلاع رسانی نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران، با پیشنهاد ساسان قجر دبیر جشنواره و تأیید شورای سیاستگذاری، داوران بخش مسابقه نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران معرفی و منصوب شدند. داریوش کاردان مجری، صداپیشه، کارگردان تلویزیونی، هنرپیشه و طنزپرداز متولد ابهر استان زنجان، سید مسعود اطیابی تهیه کننده و کارگردان سینما تلویزیون و نمایش خانگی متولد گلپایگان استان اصفهان و شاهد احمدلو کارگردان نویسنده و بازیگر سینما و تلویزیون متولد تهران به عنوان اعضای گروه داوری نخستین جشنواره فیلم‌های کمدی سینمای ایران انتخاب و معرفی شدند.

داوران نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران از میان ۲۴ فیلم راه یافته به بخش مسابقه شامل پنج پویانمایی، ۱۴ فیلم کوتاه و پنج فیلم بلند داستانی جایزه ویژه رضا ژیان شامل تندیس، دیپلم افتخار و جایزه نقدی جشنواره را به یک فیلم پویا نمایی اهدا می‌کنند. همچنین در بخش فیلم‌های کوتاه و داستانی بلند نیز جایزه ویزه رضا ژیان به بهترین فیلم اهدا می‌شود و در بخش‌های بهترین کارگردانی، بهترین فیلمنامه، بهترین بازیگر زن و مرد و بهترین دستاورد فنی نیز جوایزی اهدا می‌شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلمسازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان ۲۱ تا ۲۴ سال مهر امسال با دبیری ساسان قجر در تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان برگزار می‌شود.

مؤسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، مؤسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.