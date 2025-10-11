به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی محمدی در کارگروه توسعه روستایی استان از واریز بیش از چهار هزار و ۴۲۰ میلیارد ریال اعتبار ارزش افزوده مالیاتی به حساب دهیاریها و روستاهای فاقد دهیاری این استان در نیمه نخست امسال خبر داد و گفت: این منابع مالی از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده تأمین شده است که مردم در هنگام خرید کالاها و خدمات پرداخت میکنند.
وی ادامه داد: طبق قانون، بخشی از این عوارض به توسعه مناطق کمتر برخوردار اختصاص مییابد تا زمینهساز ارتقای سطح زندگی و رفاه عمومی در این مناطق باشد.
مدیرکل امور مالیاتی استان زنجان افزود: اعتبارات تخصیصیافته میتواند در بهبود وضعیت راههای ارتباطی، تأمین آب آشامیدنی سالم، بهسازی مدارس، تجهیز مراکز درمانی و رفع سایر نیازهای اساسی مناطق روستایی و عشایری نقش مؤثری ایفا کند.
محمدی همچنین با اشاره به نقش کلیدی روستاییان و عشایر در اقتصاد، فرهنگ و هویت ملی کشور، تصریح کرد: این قشر شریف با تلاش بیوقفه خود سهمی مهم در تولید، خودکفایی و پایداری اجتماعی دارند و حمایت از آنان نهتنها یک وظیفه قانونی بلکه مسئولیتی ملی است.
وی خاطرنشان کرد: بهره مندی دهیاری ها از عوارض ارزش افزوده مالیاتی فرصت مناسبی را برای تحول در اجرای طرح های عمران روستایی از جمله بهسازی و آسفالت ریزی معابر، فراهم آورده و طی چند سال اخیر چهره روستاها با اجرای طرح های عمرانی گسترده در سطح استان تغییر قابل توجهی کرده است.
