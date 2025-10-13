بازرس کل استان زنجان: ۳۴۷ پرونده بازرسی تشکیل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد دده جانی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران، از تشکیل ۳۴۷ پرونده و صدور ۱۴۵۲ پیشنهاد لازم‌الاجرا خبر داد که نشان‌دهنده تلاش‌های مستمر در حوزه نظارت و مبارزه با فساد است.

وی با بیان اینکه در این مدت ۲۲۳ کارمند به تخلفات اداری معرفی شده‌اند که ۱۲۱ نفر محکوم و پرونده بقیه در حال رسیدگی است، افزود: فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل پیچیدگی و تعدد متهمان طولانی است و چندین بازرس همزمان روی پرونده‌ها کار می‌کنند.

بازرس کل استان زنجان گفت: برای ۲۱ مورد اعلام جرم شده که برخی در دادستانی و برخی در مراحل تجدیدنظر قرار دارند و از همکاری دستگاه قضایی استان قدردانی کرد.

وی درباره جرایم مطرح شده گفت: متهمان به اتهاماتی از جمله تصرف یا استفاده غیرمجاز از اموال دولتی، اختلاس، جعل اسناد، تضییع وجوه دولتی، مداخله در معاملات دولتی، تحصیل مال نامشروع، سهل‌انگاری، سوءاستفاده از مقام و ارائه گزارش‌های خلاف واقع تحت پیگرد قرار دارند.

دده جانی افزود: طی این مدت بیش از ۶ هزار و ۶۰۰ شکایت و گزارش فساد دریافت شده که بیشتر آنها تعیین تکلیف شده‌اند. همچنین ۱۷۹ نامه هشداری به دستگاه‌های متخلف ارسال شده تا پیش از وقوع خسارت، اصلاحات لازم انجام شود.

وی درباره اقدامات مالی اظهار داشت: در سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۷ هزار میلیارد ریال و امسال ۲۰ هزار میلیارد ریال جبران خسارت ناشی از پرداخت‌ها و تصرفات غیرقانونی وصول شده است.

بازرس کل استان زنجان درباره تثبیت مالکیت اراضی گفت: در سال جاری حدود ۳۱ هزار هکتار زمین تثبیت مالکیت و از تغییر کاربری غیرمجاز جلوگیری شده است.

زنجان به عنوان استان معدنی میزان قابل توجهی فرار حقوق دولتی دارد

دده جانی درباره معادن افزود: زنجان به عنوان استان معدنی، میزان قابل توجهی فرار حقوق دولتی دارد که کارشناسان حدود هزار میلیارد تومان آن را شناسایی کرده‌اند. برای مقابله با این مشکل، نصب دوربین‌های مانیتورینگ در معادن کشور الزامی شده و زنجان به زودی دومین استان مجهز به این سیستم خواهد بود.

وی درباره وصول مطالبات اعلام کرد: ۱۲۰ میلیارد تومان از اعتبارات اسنادی داخلی سرمایه‌گذاران و نزدیک به ۱۰۰ میلیارد تومان از بدهی‌های شرکت‌های خدمات‌رسان وصول شده است. همچنین کالاهای قاچاق به ارزش ۱۶۰ میلیارد تومان تعیین تکلیف و ۲۴۰ میلیارد تومان حقوق گمرکی وصول شده است.

دده جانی گفت: در حوزه حمایت‌های اجتماعی بیش از ۵ هزار نفر در بخش ازدواج و ۶ هزار نفر در حوزه فرزندآوری از تسهیلات مالی بهره‌مند شده‌اند. اعتبارات سفر رئیس‌جمهور فقید به استان نیز جذب و به ۲۰ هزار متقاضی تسهیلات پرداخت شده است.

وی درباره اصلاح ساختارهای اداری افزود: سامانه سادا نوین برای مدیریت و شفافیت اموال دولتی راه‌اندازی شده است که تاکنون ۱۴ هزار فقره ملک ثبت رسمی شده‌اند. مشکلات مربوط به عوارض شهرداری‌ها، صدور پروانه‌های ساختمانی و پرداخت‌های مازاد نیز برطرف شده است.

دده جانی در حوزه سلامت خاطرنشان کرد: با همکاری سازمان‌های بیمه‌گر بیش از ۶۹۰ میلیارد تومان مطالبات معوق دانشگاه علوم پزشکی وصول شده و با متخلفان بدون پروانه طبابت برخورد شده است.

بازرس کل استان زنجان تاکید کرد: تمامی این اقدامات با هدف افزایش شفافیت، اصلاح ساختارهای اداری و حفظ حقوق مردم و بیت‌المال انجام شده و سازمان بازرسی استان زنجان با قاطعیت مسیر نظارت و پیگیری‌ها را ادامه خواهد داد. -