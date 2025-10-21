به گزارش خبرنگار مهر، منصور سلطانی محمدی ظهر سهشنبه در نشست خبری اظهار کرد: پروژه سبزهمیدان که از ۳۰ سال پیش پایهگذاری شده بود، تکمیل شده و فاز شمالی آن روزهای یکم و دوم آبان با برگزاری رویداد ملی پاییز بهبهرهبرداری میرسد.
وی طرح سبزهمیدان را نماد شکوه و جلال شهر و محور گردشگری زنجان خواند و گفت: این طرح قصد دارد تا با تحویل برای استفاده شهروندان به عنون یک طرح تفریحی، گردشگری و تجاری شکوه بازآفرینی شهری به نمایش بگذارد.
شهردار زنجان خاطرنشان کرد: این میدان، بزرگترین و بینظیرترین میدان ساخته شده در کشور پس از انقلاب است و فضای مناسبی برای برگزاری مراسم ملی و مذهبی دارد که با استقبال خوب مردم مواجه شده است.
وی عنوان کرد: در این مجموعه فضاهای تاریخی مانند خانه ذوالفقاری و عمارت دارایی به عنوان جاذبههای گردشگری در کنار مجموعههای فرهنگی و خدماتی از جمله تالار شهری و فرهنگسرا در حال تکمیل است.
سلطانیمحمدی با اشاره به اینکه ۶۱ مغازه در میدان ساخته شده که تاکنون ۵۸ مغازه واگذار شده است، ادامه داد: عرضه محصولات صنایع دستی در این مجموعه مورد توجه قرار گرفته تا در کنار فعالیت تجاری، بعد تاریخی و گردشگری آن را تقویت کند.
وی با بیان اینکه در حوزه بازآفرینی شهری، نکاتی درباره ارتفاع و طراحی میدان مطرح شده است، تصریح کرد: بهطور خاص، طراحی، میدان در سطحی پایینتر از بناهای تاریخی و مذهبی مانند مسجد جامع و ساختمان دارایی قرار گرفته است تا احترام به این بناهای تاریخی حفظ شود.
شهردار زنجان افزود: همچنین، برنامهریزیهایی برای اتصال سبزه میدان به مسیرهای گردشگری و معابر اطراف انجام شده است که این اقدامات در راستای محوریت میدان و توسعه زیرساختهای گردشگری شهر است.
وی با اشاره به اینکه طرح سبزهمیدان در سال ۱۳۹۴ در کمیسیون ماده پنج تصویب و به شهرداری زنجان ابلاغ شد، گفت: پس از توقفی در اجرای آن، کارهای عملیاتی مجموعه در دوره اخیر شورای شهر و شهرداری با قوت آغاز شد و فاز جنوبی آن طی سالهای گذشته به بهرهبرداری رسید.
سلطانی محمدی در مورد توسعه زیرساختهای شهری عنوان کرد: پروژههایی مانند شهیدان کریمی قرار است غرب شهر را به سبزه میدان متصل کند و اقدامات زیرساختی دیگر مانند ساماندهی دکلهای برق فشار قوی در حال اجراست تا اقتصاد شهری و گردشگری زنجان تقویت شود.
وی بر اهمیت شناخت دقیق و صحیح از ظرفیتها و زیرساختهای شهر زنجان تأکید کرد و گفت: تلاش می کنیم این میراث ارزشمند را به درستی معرفی کرده و به نمایش بگذاریم و هدف نهایی ما شکوفایی و توسعه پایدار شهر است که با همکاری و همدلی تمامی مسئولان و شهروندان امکانپذیر خواهد بود.
شهردار زنجان نقش فعال و مسئولانه شهروندان در معرفی صحیح و مناسب شهر زنجان را مهم خواند و افزود: هدف نهایی، تحقق توسعه پایدار و شکوفایی شهر است و با معرفی بهتر شهر میتوان نقش مؤثری در توسعه و آبادانی آن ایفا کرد.
سلطانیمحمدی با بیان اینکه سبزهمیدان بزرگترین پروژه بازآفرینی شهر محسوب میشود، ابراز کرد: در مجموع، هزینه عملیات عمرانی این پروژه بدون در نظر گرفتن تملکات، حدود ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با بیان اینکه برای نگهداری مجموعه سبزهمیدان برنامهریزی ویژهای در حال انجام است، افزود: از حدود دو ماه پیش فرآیند برونسپاری نگهداری این مجموعه در قالب پکیج واحد شامل تاسیسات، فضای سبز و نظافت آغاز شده و مراحل اداری آن رو به پایان است.
شهردار زنجان با اشاره به آغاز اجرای طرح پیادهمحور خیابان طالقانی نیز اظهار کرد: این طرح بهصورت آزمایشی و بر اساس تصمیم جمعی کمیسیونهای تخصصی استان و شورای ترافیک اجرا شده و نتایج آن پس از ارزیابی، مورد بازنگری قرار میگیرد
. وی با بیان اینکه مدیریت شهری بهتنهایی تصمیمگیر نهایی این طرحها نیست، افزود: برخی از موضوعات شهری از جمله پیادهمحور شدن خیابانها یا تغییر کاربری معابر، نیازمند تصمیم جمعی است و ممکن است برای شهرداری اجرای طرح مطلوب باشد و برای پلیس یا بخشی دیگر چالش ایجاد کند، اما در نهایت تصمیم براساس منافع عمومی و با رأی کمیسیون اتخاذ میشود.
شهردار زنجان با بیان اینکه نظر اهالی و کسبه در تصمیمگیریها مورد توجه است، اما ملاک نهایی منافع کل شهر است، تصریح کرد: نمیتوان برای هر معبر صرفاً بر مبنای خواسته ساکنان تصمیم گرفت، چراکه فضاهای شهری متعلق به همه شهروندان است.
