به گزارش خبرگزاری مهر، پل طبیعت به مناسبت روز جهانی غذا، ۲۳ مهرماه (۱۶ اکتبر) با رنگ آبی نورپردازی خواهد شد.

این اقدام با درخواست سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) و همکاری وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با هدف ارتقای آگاهی عمومی نسبت به ضرورت ایجاد سیستم‌های کشاورزی پایدار، تاب‌آور و فراگیر انجام می‌شود.

همچنین با توجه به شرایط بحرانی مردم غزه، از ظرفیت این روز جهانی برای یادآوری رنج مردم بی‌گناه فلسطین، به ویژه در غزه نیز استفاده خواهد شد؛ تا ضمن گرامیداشت اهداف انسان دوستانه روز جهانی غذا، توجه جهانی به فجایع انسانی جاری نیز جلب شود.

شایان ذکر است منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد در راستای مسئولیت اجتماعی خود، همه ساله همزمان با روز جهانی غذا، اقدام به نورپردازی نمادین پل طبیعت می‌کند و امسال نیز به رسم سال‌های اخیر این سنت را ادامه می‌دهد.

گفتنی است روز جهانی غذا، به عنوان یک رویداد بین‌المللی، هرساله توسط کشورهای عضو فائو برگزار می‌شود تا بر اهمیت دستیابی به امنیت غذایی، مبارزه با فقر غذایی و حمایت از کشاورزی پایدار در سراسر جهان تاکید شود.