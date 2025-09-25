خبرگزاری مهر _ گروه جامعه؛ در این هفته با توجه به نزدیک شدن به ایام هفته و روز گردشگری سازمانها و نهادهای مختلف برنامه ریزی کردند تا در روزهای آینده بتوانند برنامههای متعددی برگزار کنند در این زمینه وزارت میراث فرهنگی اعلام کرد که بیش از ۴۰۰ رویداد در هفته گردشگری که از ۵ مهر آغاز میشود و تا یازدهم مهر نیز ادامه خواهد داشت در شهرهای مختلف کشور برگزار میشود. این برنامهها شامل جشنواره، همایش و تورهای گردشگری است.
ایران از سال ۱۳۵۴ به عضویت رسمی سازمان جهانی گردشگری در آمده است و از سال ۱۳۹۹ هفته گردشگری در تقویم رسمی کشور ثبت شده است. از این رو هر سال همگام با تقویم جهانی، مراسم بزرگداشت روز جهانی و هفته گردشگری (۵ تا ۱۱ مهر) در سراسر کشور برگزار میشود. این هفته فرصتی برای معرفی ظرفیتها و ارتقای آگاهی عمومی در حوزه گردشگری است. وزارت میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری نیز متولی برگزاری این مراسم است.
امسال هم معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی برنامههایی را در هفته گردشگری برگزار خواهد کرد.
به همین منظور برای روزهای این هفته یک عنوانی را در نظر گرفته است. غیر از روز ۵ مهر که به نام روز جهانی گردشگری شناخته میشود، روز ششم مهر ماه با عنوان گردشگری، آموزش و تحول پایدار شناخته شده است. روز دوشنبه هفتم مهر نیز با عنوان گردشگری، زنان و خانواده، روز هشتم، گردشگری و پایداری اقتصادی، نهم گردشگری، جامعه محلی و محیط زیست، دهم گردشگری و فرهنگ و روز یازدهم گردشگری بین المللی نامگذاری شده است.
بازدید رایگان از خانه موزههای شهرداری در روز تهران
خبر دیگر اینکه رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با تشریح برنامههای هفته تهران گفت: بازدید از خانه موزههای شهرداری در روز تهران رایگان خواهد شد.
امیر قاسمی در نشست ستاد گردشگری شهرداری با مدیران گردشگری مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران که در سالن اجتماعات شهرداری منطقه ۷ برگزار شد گفت: مصوبه شورای شهر تهران در ۱۲ مرداد در خصوص ۱۴ مهر به عنوان روز تهران پیشنهاد شد. بالاخره تقویم تهران دارای روز تهران خواهد بود البته از ده سال پیش برای این هفته فرهنگی کار میکنیم و برنامههای مختلفی را به اجرا گذاشتهایم. اما امسال برنامه ویژه ای برای هفته گردشگری تهران با عنوان روز تهران در ساختمان بلدیه برگزار خواهیم کرد.
وی گفت: در این ایام بیش از ۱۱۰ تور گردشگری برگزار میشود اولین آن از موزه انقلاب اسلامی هست که ۳۶۵ محله به این مقصد تور اجرا میکنند. تور ویژه دانش آموزان و دانشجویان جدیدالورود به تهران و مسیرهای ۳۰ گانه، ری گردی، تور آتش نشانها، پاراتور، کودکان، عکاسی، متروگردی، انتشارات، جنگ ۱۲ روزه، راهیان پیشرفت و ایثارگران را برگزار میکنیم.
قاسمی بیان کرد: یکصد نشست تخصصی و کارگاه، ۲۲ نشست درباره اقوام ایرانی برگزار خواهد شد از جمله اینکه منطقه ۷ میزبان نشست تهران شناسی، منطقه ۹ میزبان نشست گردشگری کودک و منطقه ۲۲ میزبان نشست گردشگری صنعتی خواهد بود. همچنین برنامه گفتاورد ملی میراث فرهنگی و گردشگری را با ظرفیتهای تمدنی ری برگزار میکنیم.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران بیان کرد: ۳۰ موزه شهر تهران نشستهایی تخصصی را برگزار میکنند ۳۵۲ نشست محلهای نیز اجرا میشود که از فضای تهران بهره خوبی را ببریم. امسال خیلی از استانها منتظر هستند ببینند که در هفته تهران چه کاری انجام میشود تا برای آنها الگو باشد. همچنین تقدیر از فعالان تهران شناسی و دبیران کانونهای گردشگری را خواهیم داشت.
وی افزود: برای روز ۵ و ۱۴ مهرماه در ۲۲ مدرسه شهر تهران زنگ گردشگری به صدا در میآید همچنین تورهای عکاسی پیش بینی شده است و در ۳۵۲ محله تهران نمایشگاههای عکاسی را داریم.
رقابت ۵۵ هتل در اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران
یکی از اتفاقات خوب این است که دبیر کمیته ملی طبیعت گردی و گردشگری سبز گفت: در اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران ۵۵ هتل از ۱۵ استان و یک منطقه آزاد رقابت خواهند کرد.
محمد جهانشاهی دبیر اجرایی اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران گفت: اولین دوره اعطای نشان هتل سبز ایران توسط معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی و با همکاری جامعه حرفهای هتلهای ایران با هدف بهبود شاخصهای پایداری در زنجیره تأمین گردشگری تدوین شده و اولین دوره آن با همکاری سازمان محیط زیست و جمعی از کارشناسان و صاحب نظران به مرحله داوری رسیده است.
وی گفت: نزدیک به ۶۰ هتل از ۱۵ استان کشور و کیش در این رویداد ثبت نام کرده و به رقابت میپردازند. همچنین نشان هتل سبز بر اساس عملکرد و برنامه هتلها در ۴ شاخص بهینه سازی مصرف آب، انرژی (برق و گاز)، مدیریت پسماند و نیز تعاملات اجتماعی با محوریت جامعه محلی اعطا خواهد شد.
ثبت جهانی ماسوله در مراحل نهایی
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان با اشاره به مراحل نهایی ثبت جهانی ماسوله گفت: حفاظت از میراث تاریخی بدون همراهی رسانهها و مردم امکان پذیر نیست.
یوسف سلمانخواه تشریح سیاستها و برنامههای هفته جهانی گردشگری پرداخت و اظهار کرد: امسال با شعار محوری «گردشگری مسئولانه، محیط زیست جاودانه» تلاش داریم تا حفاظت از طبیعت و میراث فرهنگی را به عنوان یکی از ارکان توسعه پایدار گردشگری تبیین کنیم.
سلمانخواه با اشاره به همزمانی هفته گردشگری با آغاز فصل پاییز افزود: در این هفته، ۲۰۷ برنامه متنوع در سراسر استان برگزار خواهد شد که ۳۷ مورد آن ویژه شهر رشت، ۱۳۴ برنامه در سایر شهرستانها و ۱۷ برنامه نیز به عنوان طرحهای شاخص تعریف شده است.
وی گفت: در این برنامهها از ظرفیتهای فرهنگی، تاریخی، طبیعی و بومی استان برای جذب گردشگران داخلی و خارجی استفاده خواهد شد و بخش قابلتوجهی از برنامهها با مشارکت بخش خصوصی، دفاتر خدمات مسافرتی و تشکلهای مردمنهاد اجرا میشود.
افتتاح ۲۲ پروژه گردشگری با اعتبار ۱۵ هزار میلیارد ریال
سرپرست میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گیلان از افتتاح ۲۲ پروژه جدید گردشگری با سرمایهگذاری بالغ بر ۱۵ هزار و ۹۴۸ میلیارد ریال در هفته گردشگری خبر داد و گفت: این پروژهها در بخشهای اقامتی، تفریحی و خدماتی اجرا شده و برای بیش از ۳۰۰ نفر اشتغال ایجاد خواهد کرد.
وی افزود: اجرای این طرحها نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای گردشگری استان داشته و فرصتهای مناسبی برای توسعه اقتصاد محلی فراهم میسازد.
ارتباط ایران و عربستان را به مصلحت دو کشور میدانیم
این هفته سیدرضا صالحیامیری در مراسم روز ملی عربستان سعودی با ابراز خرسندی از حضور در این رویداد اظهار داشت: این مناسبت را به سفیر و دولت عربستان سعودی تبریک گفته و پیشرفت و آبادانی این کشور را آرزو میکنم.
وی با تأکید بر جایگاه ممتاز عربستان سعودی در جهان اسلام و اهمیت میزبانی از زائران، افزود: کشور عربستان سعودی به عنوان میزبان حرمین شریفین و دوست و برادر برای ما قابل احترام است. سال گذشته ۸۶ هزار هموطن ما به حج تمتع و بیش از ۲۰۰ هزار نفر به حج عمره مشرف شدند و ما میزبانی عربستان سعودی از زائرین را ارج مینهیم و امیدواریم ارتباط میان دو کشور روز به روز گستردهتر و این پیوند عمیقتر شود.
صالحیامیری در ادامه با تأکید بر ابعاد سیاسی و منطقهای روابط دو کشور اظهار داشت: نگاه ایران به عربستان نه تنها به دلیل جایگاه ویژه این کشور و حرمین شریفه و میزبانی از زائران است بلکه به دلیل اشتراکات راهبردی دو طرف در عرصههای سیاسی و منطقهای نیز حائز اهمیت است.
وی افزود: خوشبختانه روابط سیاسی دو کشور و مناسبات فیمابین مسیر رو به رشدی را طی کرده و مشورتهای مستمر میان مقامهای عالی دو کشور همواره جریان دارد.
صدور هفتادوهفتمین سند مالکیت پایگاه میراث جهانی تختجمشید
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید، از صدور هفتاد و هفتمین سند مالکیت به نام جمهوری اسلامی ایران در محدوده حریم درجه یک تخت جمشید خبر داد.
محمدجواد جعفری گفت: سند مذکور مربوط به زمینی به مساحت یکهزار متر مربع است که با نمایندگی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و با هدف صیانت از اراضی تاریخی اطراف مجموعه تختجمشید به ثبت رسیده است.
سرپرست پایگاه میراث جهانی تختجمشید تصریح کرد: از سال ۱۳۹۷ تاکنون، با پیگیریهای مستمر حقوقی و همکاری نهادهای مرتبط، ۷۷ فقره سند مالکیت برای اراضی واقع در حریم درجه یک تختجمشید به نام دولت ثبت شده و این روند همچنان ادامه دارد.
صالحیامیری زنگ میراثفرهنگی را نواخت
این هفته آئین رسمی بازگشایی مدارس کشور با حضور سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در دبیرستان دخترانه انوشیروان دادگر تهران برگزار شد.
در این مراسم که نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیران آموزشوپرورش، مسئولان وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی و جمعی از دانشآموزان حضور داشتند، زنگ میراثفرهنگی در آغازین ساعات سال تحصیلی جدید به صدا درآمد.
برگزاری این آئین در یکی از مدارس تاریخی پایتخت، جلوهای از پیوند میان آموزش رسمی و پاسداشت هویت فرهنگی ملی بود.
۶ هزار میلیارد تومان برای کارگاههای کوچک صنایع دستی اختصاص یافت
این هفته بیست و یکمین نشست شورای راهبردی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در ارگ آزادی برگزار شد و سیدرضا صالحیامیری، وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، در این برنامه، فرونشست زمین را یکی از جدیترین چالشهای ملی دانست و گفت: فرونشست، دیگر یک مسئله ساده یا صرفاً تهدید نیست. با گزارشی که به دولت ارائه شد، خوشبختانه اراده جمعی برای مقابله با این بحران در حال شکلگیری است و ما با همکاری همه دستگاهها میتوانیم این تهدید را به فرصت برای تقویت انسجام ملی تبدیل کنیم.
وزیر میراثفرهنگی در ادامه به ضرورت برگزاری جشنوارههای ملی ایران اشاره کرد و آن را فرصتی برای تقویت نشاط و غرور ملی دانست و افزود: این جشنوارهها باید نشاطآفرین، غرورآفرین و هویتساز باشند تا جامعه، بهویژه نسل جوان، احساس یگانگی و افتخار به ایران کند. ایرانیت و اسلامیت دو بال هویتی ما هستند که در هم تنیدهاند و جداییپذیر نیستند. ما مصمم هستیم در نیمسال دوم، ۳۱ جشنواره استانی با محوریت عناوینی همچون «ایران من» و «ایرانی زیبا» برگزار کنیم و ظرفیتهای جدید فرهنگی و اجتماعی را فعال سازیم.
اسناد کشف غار علیصدر در آرشیو ملی ایران ثبت شد
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور از ثبت اسناد کشف غار علیصدر در آرشیو ملی ایران خبر داد.
در این هفته عاطفه زارعی گفت: در راستای حفاظت از اسناد و اطلاعات تاریخی و کمک به پژوهشگران و محققان، اسناد و مدارک مربوط به کشف غار علیصدر با همکاری عینالله بختیاریفر از کاشفان این غار در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، مدیریت غرب کشور ثبت و نگهداری خواهد شد.
مدیر اسناد و کتابخانه ملی منطقه غرب کشور ادامه داد: در پی دیدار با عینالله بختیاریفر از کاشفان غار علیصدر، اهتمام خود به شناسایی، گردآوری و صیانت از اسناد و عکسهای مربوط به کشف و شناسایی این غار شگفتانگیز و مسیرهای متعدد آن را اعلام کرد.
وی با تاکید بر تأثیر شگرف غار علیصدر بر صنعت گردشگری همدان افزود: علیصدر نمادی است از همبستگی مردم و طبیعت و سرمایهای بیبدیل در میراث طبیعی ایران که باید با مستندسازی دقیق در حافظه ملی ثبت شود.
زارعی با اشاره به ضرورت انجام مصاحبههای تاریخ شفاهی با پیشکسوتان و مفاخر حوزههای مختلف افزود: سند و عکسهای این مفاخر و بزرگان که برای همدان افتخار و ارزش آفریدند، روایتگر فداکاریها و تلاش آنها برای اعتلای همدان است و لازم است برای آیندگان بازگو و مستندسازی شود.
گردشگران برای ورود به کشور به سامانه سلامت مراجعه کنند
این هفته انوشیروان بندپی معاون گردشگری کشور در نشست خبری برنامههای هفته گردشگری که امروز در سالن اجتماعات ساختمان حج و زیارت برگزار شد در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه چرا محدودیتها برای ورود گردشگران بدون ویزا و برنامه به صورت عمومی اعلام نمیشود و نتیجه رایزنیها با دستگاههای مختلف درباره تسهیل در روند ورود گردشگران خارجی چه بوده است گفت: محدودیت نداریم. گردشگران اگر در سامانه وزارت بهداشت ثبت نام کند مشکلی برای ورود به ایران ندارد.
وی در پاسخ به اینکه سامانه مربوط به وزارت بهداشت است و تنها کسانی میتوانند از آن استفاده کنند که هدفشان سلامت و درمان باشد گفت: هر گردشگری وارد سامانه شود بحث اقامت و تور او به عهده معاونت گردشگری هست بحث ارائه خدمت به عهده وزارت سلامت هست در این صورت اجازه ورود خواهد گرفت. حتی اگر به صورت انفرادی باشد.
کاخ گلستان از اول مهر باز میشود
این هفته خبر رسید که مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان از آغاز بازگشایی مرحلهای موزههای این مجموعه از اول مهر ماه خبر داد و گفت: بازدیدکنندگان میتوانند شاهد بازگشایی تدریجی موزهها و بناهای تاریخی باشند.
آفرین امامی مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان گفت: در مرحله نخست، عمارتهایی که فاقد اشیای موزهای هستند یا امکان چیدمان سریعتر آثار را دارند بازگشایی خواهند شد که شامل عمارتهای تخت مرمر، بادگیر، طبقه اول شمسالعماره، خلوت کریمخانی و محوطه باغ گلستان میشود. همچنین نمایشگاه فرشهای منتخب کاخ گلستان مجدداً در طبقه اول شمس العماره به نمایش گذاشته میشود.
وی افزود: موزههایی که دارای اشیا هستند با اندکی تأخیر و پس از تکمیل اقدامات حفاظتی و مرمتی بازگشایی خواهند شد که در مرحله دوم به تدریج موزه مردم شناسی و عمارت الماس (تالار امیرکبیر)، موزه حوض خانه (تالار مناسبات دُول خارجه در عهد قاجار)، عمارت برلیان (تالار مشروطه)، موزه نگارخانه، موزه ظروف و در نهایت کاخ اصلی شامل تالارهای سلام، آینه و عاج برای بازدید آماده میشود.
امامی با بیان اینکه تعطیلی موقت موزهها فرصتی برای اجرای پروژههای مرمتی و حفاظتی ایجاد کرد، توضیح داد: در این مدت اقدامات گستردهای در حوزه حفاظت پیشگیرانه، ایمنی و امنیت انجام شد؛ از جمله توسعه و تکمیل سیستمهای نظارت تصویری، ارتقای حفاظت مخازن، رنگ آمیزی بناها و مرمت تزئینات معماری در برخی تالارها همچون موزه ظروف و نگارخانه، و همچنین تعمیر پارکتهای کف آن در حال انجام است.
تشکیل ستاد ملی مقابله با فرونشست
مدیرکل میراث فرهنگی اصفهان گفت: با تصمیم هیئت دولت، ستاد ملی مقابله با فرونشست زیر نظر معاون اول رئیسجمهور تشکیل میشود تا از تخریب بناهای تاریخی و میراث جهانی اصفهان جلوگیری کند.
امیر کرمزاده با اشاره به ابعاد بحران فرونشست زمین در بافت تاریخی اصفهان و اقدامات انجام شده از سوی میراث فرهنگی استان برای مقابله با این پدیده اظهار کرد: موضوع فرونشست نه تنها از دیدگاه محافل علمی بلکه در سطح مدیریت کلان کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و بناهای شاخص اصفهان به طور جدی در معرض خطر هستند.
وی با اینکه نرخهای اعلامی درباره میزان فرونشست در محدودههای تاریخی اصفهان بر اساس بررسیهای علمی و کارشناسی تنظیم شده است افزود: ما با همکاری سازمان آب و ستاد بحران استانداری موضوع فرونشست را به شکل میدانی و دقیق بررسی کردهایم. نشست در بافت تاریخی به واقع اتفاق میافتد و منشأ آن خشک شدن زاینده رود و از بین رفتن جریان مادیها در سطح شهر است. این مادیها قرنها منابع آبی زیرزمینی را تغذیه میکردند اما امروز با برداشتهای گسترده و توقف جریان زاینده رود سفرههای زیرزمینی خالی شدهاند و در نتیجه حفرههایی در زمین ایجاد شده است که منجر به فرونشست میشود.
مدیرکل میراث فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: گزارش جامعی درباره این موضوع تهیه شد که توسط مقام عالی وزارت میراث فرهنگی در هیئت دولت ارائه گردید. در این جلسه مصوب شد ستادی به ریاست معاون اول رئیس جمهور برای مدیریت و مقابله با فرونشست در بناهای تاریخی تشکیل شود. این مصوبه به تازگی ابلاغ شد و ما پیگیر برگزاری نخستین نشست این ستاد هستیم. قرار است موضوع فرونشست در بناهای تاریخی کشور به ویژه در اصفهان که کانون اصلی این بحران است در سطح ملی مورد بررسی و تصمیمگیری قرار گیرد.
نظر شما