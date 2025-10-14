دوفوریت طرح منع تحویل اسناد CFT رأی نیاورد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۲ مهرماه) مجلس شورای اسلامی، تقاضای دو فوریت در مورد طرح الزام دولت به خودداری از تحویل اسناد پذیرش معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)، در دستورکار قرار گرفت.

پس از آنکه موافقان و مخالفان دو فوریت طرح مذکور نقطه نظرات خود را مطرح کردند، این موضوع به رأی گذاشته شد که نتیجه آرای نمایندگان، ۱۵۰ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموعه ۲۳۸ نماینده حاضر در جلسه علنی بود و از آنجایی که دوسوم آرا را کسب نکرد، موضوع به صورت عادی در مجلس بررسی خواهد شد.