  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

«پوم پوکو» به خانه هنرمندان می‌آید

«پوم پوکو» به خانه هنرمندان می‌آید

انیمه سینمایی «پوم پوکو» به کارگردانی ایسائو تاکاهاتا در خانه هنرمندان روی پرده می‌رود.

به گزارش‬ خبرگزاری‬ مهر ‬ به نقل‬ از‬ روابط‬ عمومی‬ مجموعه، فیلم سینمایی «پوم پوکو» ‏‬ (۱۹۹۴) ساخته ایسائو تاکاهاتا، ساعت ۱۷ جمعه ۲۵ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

این فیلم در ۱۱۹ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده می‌رود.

داستان «پوم پوکو» به سال نیم قرن پیش برمی‌گردد. رشد و گسترش توکیو باعث شد محل سکونت نوعی از راکون‌ها ویران شود. عده‌ای از آنها تلاش می‌کنند تا جلوی ویران شدن جنگل محل زندگی‌شان را بگیرند.

ایسائو تاکاهاتا علاوه بر کارگردان، فیلم‌نامه‌نویس، تهیه‌کننده و انیمیشن‌ساز مطرح و برجسته اهل ژاپن بود. «هایدی»، «دختر آلپ»، «مارکو»، «آن با موهای قرمز» و «مدفن کرم‌های شب تاب» از آثار مطرح وی به عنوان کارگردان بودند. او همچنین در سال ۲۰۱۳ نامزد دریافت جایزه اسکار شد.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت «پوم پوکو» می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.

کد خبر 6621847
آروین موذن زاده

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها