به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مجموعه، فیلم سینمایی «پوم پوکو» (۱۹۹۴) ساخته ایسائو تاکاهاتا، ساعت ۱۷ جمعه ۲۵ مهر در سالن ناصری خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
این فیلم در ۱۱۹ دقیقه و با زیرنویس فارسی در خانه هنرمندان ایران روی پرده میرود.
داستان «پوم پوکو» به سال نیم قرن پیش برمیگردد. رشد و گسترش توکیو باعث شد محل سکونت نوعی از راکونها ویران شود. عدهای از آنها تلاش میکنند تا جلوی ویران شدن جنگل محل زندگیشان را بگیرند.
ایسائو تاکاهاتا علاوه بر کارگردان، فیلمنامهنویس، تهیهکننده و انیمیشنساز مطرح و برجسته اهل ژاپن بود. «هایدی»، «دختر آلپ»، «مارکو»، «آن با موهای قرمز» و «مدفن کرمهای شب تاب» از آثار مطرح وی به عنوان کارگردان بودند. او همچنین در سال ۲۰۱۳ نامزد دریافت جایزه اسکار شد.
علاقهمندان برای تهیه بلیت «پوم پوکو» میتوانند به سایت تیوال مراجعه کنند.
