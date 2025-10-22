حذف سرکردگان «نسل سوم» تشکیلات داعش در عراق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عباس سروط عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شدهاند عناصر موسوم به سرکردگان نسل سوم تشکیلات داعش را از بین ببرند.
وی افزود: این عناصر به مثابه ستون اصلی تشکیلات تروریستی داعش در سالهای اخیر به شمار میرفتند. داعش برای اداره پروژههای جنایتکارانه خود در تعدادی از استانهای عراق به این عناصر متکی بود اما تلاشهای اطلاعاتی نیروهای عراقی طی سه سال گذشته باعث شد اکثر آنها حذف شوند.
سروط تصریح کرد: در حال حاضر تنها گروهکهای زیرزمینی از داعش باقی ماندهاند که در مناطق کوهستانی و بیابانی پنهان شدهاند.
