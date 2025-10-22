  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۳۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

حذف سرکردگان «نسل سوم» تشکیلات داعش در عراق

حذف سرکردگان «نسل سوم» تشکیلات داعش در عراق

عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از حذف تعداد زیادی از مهره‌های اصلی تشکیلات داعش موسوم به سرکردگان نسل سوم این تشکیلات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عباس سروط عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق تاکید کرد که نیروهای امنیتی این کشور موفق شده‌اند عناصر موسوم به سرکردگان نسل سوم تشکیلات داعش را از بین ببرند.

وی افزود: این عناصر به مثابه ستون اصلی تشکیلات تروریستی داعش در سال‌های اخیر به شمار می‌رفتند. داعش برای اداره پروژه‌های جنایتکارانه خود در تعدادی از استان‌های عراق به این عناصر متکی بود اما تلاش‌های اطلاعاتی نیروهای عراقی طی سه سال گذشته باعث شد اکثر آنها حذف شوند.

سروط تصریح کرد: در حال حاضر تنها گروهک‌های زیرزمینی از داعش باقی مانده‌اند که در مناطق کوهستانی و بیابانی پنهان شده‌اند.

کد خبر 6630751

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها