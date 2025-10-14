رشد پس از آسیب، یکی از دستاوردهای تروماست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان، محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، به مناسبت هفته سلامت روان، در بنیاد شهید و امور ایثارگران و در جمع روان‌شناسان و مشاوران بنیاد با حضور معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران حضور یافت و سخنرانی کرد.

حاتمی در این مراسم اظهار کرد: من با این محیط آشنا هستم و پانزده سال افتخار خدمت به خانواده معظم شهدا را داشته‌ام. از آن دوران خاطرات ارزشمندی دارم؛ به‌ویژه از زمان تأسیس نخستین مرکز خدمات روان‌شناسی و مشاوره در دهه هفتاد که باید گفت بنیاد شهید و امور ایثارگران، روان‌شناسی و مشاوره را در ایران زنده کرد.

وی با تأکید بر این‌که روان‌شناسی تنها رویکردی کاهشی ندارد بلکه جنبه‌های افزایشی و ارتقایی نیز دارد، افزود: ما در طول سال‌های گذشته بحران‌های متعددی را تجربه کرده‌ایم؛ از جمله پاندمی کرونا و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه. این رویدادها تنها پدیده‌هایی زیان‌آور و آسیب‌زا نیستند، بلکه می‌توانند به فرصتی برای رشد و بازسازی تبدیل شوند.

رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور با اشاره به مفهوم «رشد پس از آسیب» (Post-Traumatic Growth) گفت: امروزه در روان‌شناسی، توجه ویژه‌ای به این پدیده می‌شود. انسان می‌تواند از دل رنج و آسیب، معنا، قدرت و بلوغ بیشتری به‌دست آورد. در سطح فردی و اجتماعی نیز، همان‌گونه که ملت‌ها از بحران‌ها دستاوردهایی دارند، افراد نیز می‌توانند از آسیب‌ها به رشد و تحول برسند. این نکته‌ای است که روان‌شناسان و مشاوران باید به آن توجه ویژه داشته باشند.