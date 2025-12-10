حجتالاسلام و المسلمین عبدالحسین غبیشاوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دولت باید اجرای پروژههای ملی، زودبازده و اثرگذار را در آبادان در اولویت قرار دهد چرا که آبادان شهری ملی با پیشینهای غنی و ظرفیتهای بزرگ اقتصادی است.
وی، با بیان اینکه فرسودگی سیستم فاضلاب آبادان زندگی روزمره شهروندان را مختل کرده است، افزود: دولت باید اعتبار لازم برای توسعه شبکه فاضلاب و رفع ریشهای این معضل را هرچه سریعتر فراهم کند.
امام جمعه آبادان با اشاره به شوری آب و محدودیت کشاورزی در منطقه گفت: بهترین جایگزین برای کشاورزی، سرمایهگذاری در حوضچههای پرورش ماهی است و دولت باید در این بخش نگاه ویژهای به آبادان داشته باشد و در واقع به دنبال توسعه جوامع محلی با این محور باشد.
حجت الاسلام و المسلمین غبیشاوی با انتقاد از عدم راهاندازی خط دریایی بندر «الواصلیه سیبه عراق- آبادان تأکید کرد: انتظار میرود این موضوع در سفر هیأت دولت به طور جدی بررسی شود زیرا راهاندازی این مسیر علاوه بر ایجاد یک ظرفیت بزرگ اقتصادی، موجب افزایش اشتغال، کوتاه شدن مسیر تردد آبادانیها به عراق و باز شدن مسیر جدیدی برای توسعه روابط تجاری با کشور کویت خواهد شد.
وی با اشاره به فرسودگی پُلها و خیابانهای آبادان تصریح کرد: با توجه به افزایش تردد در سالهای آینده، زیرساختهای فعلی پاسخگوی نیاز شهر نخواهد بود و ضروری است دولت در سفر پیشرو برای اجرای طرحهای ملی و رفع مشکلات زیرساختی تصمیمات عملیاتی اتخاذ کند.
امام جمعه آبادان، ایجاد اشتغال را مهم دانست و گفت: اشتغال مهمترین مطالبه مردم آبادان از دولت است و همه طرحهای دولت باید پیوست اشتغال داشته باشند. همچنین هرگونه فرصت شغلی در آبادان باید با اولویت جوانان بومی این شهر ایجاد و اجرا شود.
