به گزارش خبرگزاری مهر، سلمان انصاری با اعلام این خبر اظهار کرد: برداشت این محصول از نیمه دوم آذرماه آغاز شده و تا نیمه اول دیماه ادامه خواهد داشت که با برنامه‌ریزی انجام‌شده و استفاده از روش‌های نوین کشت، برداشت در خارج از فصل معمول انجام می‌شود که امکان دسترسی به بازار را در زمان مناسب فراهم می‌کند. پیش‌بینی می‌شود حدود ٥٠ تن هندوانه از هر هکتار این مزارع برداشت و روانه بازار شود.

وی افزود: امسال سطح زیر کشت هندوانه در این منطقه به ۱۰ هکتار رسیده که نشان‌دهنده استقبال و اعتماد کشاورزان به برنامه‌های ترویجی و پشتیبانی‌های فنی مدیریت جهاد کشاورزی است. سطح زیر کشت هندوانه در کل شهرستان بندرعباس نیز به ۳۰ هکتار می‌رسد که بیانگر توسعه قابل توجه این کشت در منطقه است. این امر در راستای افزایش درآمد پایدار کشاورزان و بهره‌وری بهتر از منابع آبی و خاکی صورت گرفته است.

انصاری مرغوبیت بالا و بازارپسندی این محصول را ناشی از همراهی و آموزش‌های کارشناسی ذکر کرد و تأکید نمود: با نظارت مستمر و ارائه توصیه‌های به‌موقع، کیفیت محصول حفظ شده و انتظار داریم با استقبال خوب خریداران مواجه شود.

این اقدام در چارچوب برنامه‌های توسعه کشت‌های خارج از فصل و مدیریت تقویم تولید استان هرمزگان انجام شده و در راستای تأمین بخشی از نیاز بازار و افزایش ارزش افزوده برای کشاورزان منطقه است.