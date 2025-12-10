  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اندیشمندان و اندیشکده ها
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۳۳

سنجش امر دینی در جامعه ایرانی؛ چالش ها و راهبردها

سنجش امر دینی در جامعه ایرانی؛ چالش ها و راهبردها

نشست «سنجش امر دینی؛ چالش‌ها و راهبردها» روز شنبه ۲۲ آذرماه برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سوم از سلسله نشست‌های تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر با موضوع «سنجش امر دینی؛ چالش‌ها و راهبردها» با حضور اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه برگزار می‌شود.

این نشست به همکاری مشترک مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن علمی مطالعات صلح ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

محمد منصور نژاد، مدیر گروه دین انجمن مطالعات صلح، علی ملک پور جامعه شناسی و سید محمود نجاتی حسینی مدیر بخش جامعه شناسی دین مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران از سخنرانان این نشست هستند.

این برنامه روز شنبه ۲۲ آذرماه از ساعت از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به نشانی بلوار کشاورز، خیابان وصال، خیابان دکتر اسلامی ندوشن، پلاک ۸، واحد ۸، طبقه ۵، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

کد خبر 6684111
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها