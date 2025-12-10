سنجش امر دینی در جامعه ایرانی؛ چالش ها و راهبردها

به گزارش خبرنگار مهر، نشست سوم از سلسله نشست‌های تحولات اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر با موضوع «سنجش امر دینی؛ چالش‌ها و راهبردها» با حضور اندیشمندان و پژوهشگران این حوزه برگزار می‌شود.

این نشست به همکاری مشترک مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، انجمن علمی مطالعات صلح ایران و خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار خواهد شد.

محمد منصور نژاد، مدیر گروه دین انجمن مطالعات صلح، علی ملک پور جامعه شناسی و سید محمود نجاتی حسینی مدیر بخش جامعه شناسی دین مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران از سخنرانان این نشست هستند.

این برنامه روز شنبه ۲۲ آذرماه از ساعت از ساعت ۱۴ الی ۱۶ به نشانی بلوار کشاورز، خیابان وصال، خیابان دکتر اسلامی ندوشن، پلاک ۸، واحد ۸، طبقه ۵، مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.