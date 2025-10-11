به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی، در راستای همکاری در جهت توسعه آموزش حرفه ای روانشناسی و مشاوره با حضور محمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فرهاد ادهمی مقدم سرپرست معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و دکتر حسین اسکندری مسئول کمیته توسعه علوم روانشناسی بالینی و سلامت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی تفاهمنامه همکاری بین سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران و معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی امضا شد.
این تفاهمنامه عمدتاً به همکاریهای مشترک ارتقای دانش علمی و حرفه ای روانشناسان و مشاوران دارای پروانه اشتغال بین این دو نهاد میپردازد که از اهداف آن توسعه علمی و حرفه ای و کیفیت بخشی خدمات روانشناسی بالینی و سلامت، پیشگیری و مقابله با آسیبهای روانی و اجتماعی، استانداردسازی، حمایت و نظارت بر فعالیتهای حرفهای روانشناسی و مشاوره در سطح کشور و توانمندسازی حرفهای، بازآموزی و نوآموزی روانشناسان و مشاوران میباشد.
از مفاد این تفاهم نامه همکاریهای مشترک در حیطه: ارائه خدمات روانشناسی و مشاوره به منظور پیشگیری از آسیبهای روانی- اجتماعی و غربالگری اختلالات روانی در سطح کشور؛ اقدامات مشترک در زمینه مقابله با آسیبهای اجتماعی و روانی جامعه، طراحی و اجرای نظام موضوعات ملی در حوزههای مختلف روان شناسی بالینی و سلامت، برنامه توانمندسازی روانشناسان و مشاوران شاغل در کشور، تعیین و ارتقای صلاحیت حرفهای روانشناسان و مشاوران شاغل، نظارت عمومی و تخصصی بر فعالیت روانشناسان و مشاوران، راه اندازی و توسعه خدمات علمی، آموزشی و حرفه ای حضوری و برخط برای عموم روان شناسان شاغل در سطح کشور، راه اندازی و توسعه خدمات حرفه ای تخصصی حضوری، نظام ارجاع و خدمات عمومی و تخصصی برخط برای عموم مردم در سطح کشور، طراحی و اجرای برنامههای ملی بهداشت روانی به منظور کاهش مشکلات روانی- اجتماعی و توسعه سلامت روان آحاد مردم در سطح کشور میباشد.
طراحی برنامه ساماندهی مراکز خدمات روانشناسی در جامعه و استفاده از فضاهای آموزشی دانشگاه جهت خدمات روانشناسی و مشاوره در سطح کشور و نیز مشارکت در برگزاری همایشها، کارگاههای آموزشی، پروژههای تحقیقاتی و پیوستهای آموزشی روانشناسی و مشاوره از دیگر مفاد این تفاهمنامه است.
مدت زمان این تفاهم نامه به مدت سه سال از تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ لغایت ۱۵ شهریور ۱۴۰۷ میباشد که در صورت تمایل طرفین قابل تمدید خواهد بود.
