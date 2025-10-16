خبرگزاری مهر، گروه بینالملل، محدثه پاکروان: به دنبال موافقت مشروط جنبش مقاومت اسلامی حماس با طرح آتش بس پیشنهادی رئیس جمهور آمریکا، مرحله اول توافق با رژیم صهیونیستی چندی پیش به اجرا درآمد و طی فرایند تبادل اسراء، نزدیک به ۲۰۰۰ فلسطینی زندانی در زندانهای رژیم صهیونیستی و ۲۰ اسیر صهیونیست در نوار غزه آزاد شدند.
«باسل فراج» پژوهشگر فلسطینی ساکن بیتالمقدس و استادیار دانشگاه بیرزیت در گفتگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که آتشبس فعلی تنها یک گام موقت است و ادامه آن نیازمند فشارهای مداوم بینالمللی و اعمال تحریمها و محدودیتهای اقتصادی علیه رژیم اسرائیل است. او افزود که تا زمانی که وضعیت سیاسی و اجتماعی ساکنان غزه اصلاح نشود، بحران و سختیهای زندگی در این منطقه ادامه خواهد داشت و هیچ تغییر واقعی در وضعیت ساکنان ایجاد نخواهد شد.
متن کامل مصاحبه در ادامه میآید:
به نظر شما، آتشبس کنونی در غزه چقدر پایدار است؟ آیا فکر میکنید اسرائیل پس از پایان تبادل اسرای فلسطینی و صهیونیست، بار دیگر نوار غزه را بمباران کند؟
اسرائیل نه تنها دو توافق قبلی آتشبس را نقض کرده، بلکه اگر به دوره کنونی نگاه کنیم، هیچیک از توافقهای قبلی، از جمله توافق آتشبس لبنان را هم رعایت نکرده است. این رژیم همچنین به طور مستمر، تجاوز خود را به کشورهای عربی مختلف گسترش داده است.
اگر به وضعیت کنونی نگاه کنیم، از آغاز نسلکشی تاکنون و در تاریخ اخیر نیز مشخص است که این رژیم به توافقات آتشبس پایبند نیست. برای مثال، تهدید بازداشت مجدد فلسطینیان همواره وجود دارد. همچنین شنیدهایم که اسرائیل میزان کمکهای ورودی به نوار غزه را کنترل میکند. از تجربه و گزارشهای موجود، مشخص است که اسرائیل ممکن است به تمام جزئیات توافق آتشبس پایبند نباشد.
ما همچنین میدانیم که فشارهایی بر تل آویو برای پذیرش آنچه «طرح ترامپ» نامیده میشود، وارد شده است. البته این طرح به نفع رژیم اسرائیل بوده است. ما امیدواریم که آتشبس ادامه یابد. حتی اگر اسرائیل به برخی مفاد توافق پایبند باشد، ممکن است به روشهای دیگری به تجاوز علیه مردم فلسطین ادامه دهد.
برای مثال می توان به تشدید تهدیدات علیه نوار غزه، کنترل میزان کمکهای ورودی یا محدود کردن امکان ورود و خروج از طریق گذرگاه رفح اشاره کرد. همچنین مشخص است که اسرائیل فهرست زندانیان آماده آزادی را حتی در موارد ارائه شده توسط جناحهای سیاسی فلسطینی دستکاری کرده است.
چه سازوکارهای دیپلماتیک یا سیاسی میتواند تضمین کند که غزه پس از جنگ وارد چرخه جدیدی از تشدید تنش نشود؟
به نظر من، مهمترین راه برای تضمین ادامه آتشبس، تشدید تحریمها علیه تل آویو و نیز گسترش فعالیتهای بینالمللی در حمایت از فلسطین است. کارهای زیادی باید انجام شود. ممکن است نسلکشی فعلاً متوقف شده باشد، اما تجاوز اسرائیل ادامه دارد. اگر به کرانه باختری نگاه کنیم، یا به رفتار وحشیانه با زندانیان فلسطینی و اینکه هزاران نفر هنوز در اسارت اسرائیل هستند، و همچنین مشکلات و دشواریهای موجود در سراسر نوار غزه، مشخص می شود که برای تضمین پایداری آتشبس، باید فشار جهانی برای منزوی کردن اسرائیل ادامه یابد.
باید اطمینان حاصل گردد که این رژیم به عنوان یک رژیم منزوی در سطح جهانی شناخته می شود و فشار مداوم، تحریمهای اقتصادی و محدودیتها ادامه یابد تا رژیم صهیونیستی که با تکیه بر نسلکشی و کشتار مردم فلسطین فعالیت میکند، منزوی شود. به نوعی، سازوکارهای سیاسی برای جلوگیری از تشدید تنش، شامل فشار جهانی است. باید توجه داشت که فلسطینیان در نوار غزه دههها تحت محاصره زندگی کردهاند.
اگر این زمینه سیاسی و اجتماعی مورد توجه قرار نگیرد، هیچ تغییر واقعی در وضعیت غزه مشاهده نخواهد شد. هرچند آتشبس یک قدم مهم است، اما شرایطی که منجر به تشدید تجاوز اسرائیل شد باید مورد بررسی قرار گیرد. در غیر این صورت، رویکرد وحشیانه تلآویو ادامه خواهد داشت و علاوه بر تداوم کشتار و جنگ نسلکشی علیه فلسطینیان، تغییری در نحوه زندگی آنان در سراسر نوار غزه رخ نخواهد داد.
