  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۴۲

دورهمی اعضای یگان ویژه قسام بعد از ۳۳ سال+ تصویر

دورهمی اعضای یگان ویژه قسام بعد از ۳۳ سال+ تصویر

گزارش‌های رسانه‌ای به دیدار اعضای یگان ویژه گردان‌های قسام با یکدیگر بعد از ۳۳ سال اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، اعضای یگان ویژه ۱۰۱ گردان‌های قسام بعد از ۳۳ سال دور هم جمع شدند؛ یکی از مهم‌ترین نیروهای این گردان‌ها که از مؤسسان هسته مقاومت مسلحانه نیز به شمار می‌رود به نام محمود موسی عیسی در جریان تبادل اسرا طی روز گذشته میان حماس و رژیم صهیونیستی آزاد شد.

محمود موسی عیسی ملقب به ابوالبراء، ماجد قطیش، موسی العکاری و محمود عطون از قدیمی ترین مبارزان گردان‌های قسام و مؤسس هسته مقاومت مسلحانه که منجر به اسارت گرفته شدن یک افسر صهیونیست با هدف فشار بر تل آویو برای آزادی شیخ احمد یاسین مؤسس جنبش حماس به شمار می‌روند. ابوالبراء از مهم‌ترین اسرایی است که روز گذشته آزاد شد.

روز گذشته در برابر ۲۰ اسیر صهیونیست، حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از چنگال شکنجه گران صهیونیست آزاد شدند.

تحلیلگران اسرائیلی توافق آتش بس در غزه را یک شکست جدید برای نتانیاهو توصیف کرده‌اند.

دورهمی اعضای یگان ویژه قسام بعد از ۳۳ سال+ تصویر

کد خبر 6621818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها