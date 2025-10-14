دورهمی اعضای یگان ویژه قسام بعد از ۳۳ سال+ تصویر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس، اعضای یگان ویژه ۱۰۱ گردان‌های قسام بعد از ۳۳ سال دور هم جمع شدند؛ یکی از مهم‌ترین نیروهای این گردان‌ها که از مؤسسان هسته مقاومت مسلحانه نیز به شمار می‌رود به نام محمود موسی عیسی در جریان تبادل اسرا طی روز گذشته میان حماس و رژیم صهیونیستی آزاد شد.

محمود موسی عیسی ملقب به ابوالبراء، ماجد قطیش، موسی العکاری و محمود عطون از قدیمی ترین مبارزان گردان‌های قسام و مؤسس هسته مقاومت مسلحانه که منجر به اسارت گرفته شدن یک افسر صهیونیست با هدف فشار بر تل آویو برای آزادی شیخ احمد یاسین مؤسس جنبش حماس به شمار می‌روند. ابوالبراء از مهم‌ترین اسرایی است که روز گذشته آزاد شد.

روز گذشته در برابر ۲۰ اسیر صهیونیست، حدود ۲ هزار اسیر فلسطینی از چنگال شکنجه گران صهیونیست آزاد شدند.

تحلیلگران اسرائیلی توافق آتش بس در غزه را یک شکست جدید برای نتانیاهو توصیف کرده‌اند.