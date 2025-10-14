به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، یک پایگاه خبری عبری زبان گزارش داد که عشیره‌ای که یک هفته قبل با حمایت رژیم صهیونیستی در حال جنگ با نیروهای حماس بود سلاح‌های خود را تسلیم مقاومت فلسطین کرده است.

بر اساس این گزارش، عشیره مذکور در خان یونس از حمایت‌های هوایی ارتش رژیم صهیونیستی در جنگ با نیروهای حماس برخوردار بود اما با دستیابی به توافق آتش بس و استقرار مجدد حماس در نوار غزه و به دست گرفتن کنترل این باریکه سلاح خود را تحویل داده است.

در این گزارش آمده است که حماس آن طرفی است که کنترل واقعی نوار غزه را به دست دارد.

پیش از این نیز تحلیلگران صهیونیست اذعان کرده بودند که حماس نابود نشده بلکه بار دیگر به صحنه تحولات نوار غزه برگشته است.