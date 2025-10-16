تحویل پیکرهای ۱۲۰ شهید فلسطینی به وزارت بهداشت غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت نوار غزه امروز پنج شنبه اعلام کرد که پیکرهای ۳۰ شهید گمنام فلسطینی دیگر را از طریق کمیته صلیب سرخ از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته است.
بر اساس گزارش این وزارتخانه، با تحویل گرفتن پیکرهای این ۳۰ شهید، شمار کل پیکرهای شهدای فلسطینی که از زمان آغاز آتش بس در نوار غزه از رژیم صهیونیستی تحویل گرفته شده به ۱۲۰ پیکر افزایش یافت.
در بیانیه وزارت بهداشت غزه تأکید شده است که تیمهای پزشکی این وزارتخانه همچنان در حال انجام مراحل معاینه، مستندسازی و آمادهسازی پیکرها برای تحویل به خانوادههایشان هستند و این اقدامات بر اساس پروتکلهای پزشکی و حقوقی معتبر انجام میشود.
این وزارتخانه همچنین فاش کرده است که بر روی شماری از پیکرها، آثار آشکار شکنجه، ضربوجرح، بستن دستها و بستن چشمها دیده میشود؛ امری که احتمال وقوع تخلفات جدی انسانی و جنایات جنگی از سوی اشغالگران را تقویت میکند.
