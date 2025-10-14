به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه المیادین در غزه گزارش داد که روند پاکسازی مناطقی که ارتش رژیم صهیونیستی از آنها عقب نشینی کرده آغاز شده است.

بر اساس این گزارش کمیته قطری بازسازی غزه نیز اعلام کرد که از صبح امروز سه شنبه روند آواربرداری خیابان‌ها و تقاطع‌های غزه آغاز می‌شود. شهرداری غزه نیز اعلام کرده که با توجه به وجود ۵۰ هزار تُن آوار برجای مانده از حملات رژیم صهیونیستی و عدم تکمیل پاکسازی خیابان ها نمی توان بازسازی این منطقه را آغاز کرد.

از سوی دیگر خبرنگار شبکه المیادین تاکید کرد که روند ورود کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه همچنان به صورت محدود انجام می‌شود. پیشتر نیز گزارش شده بود که تاکنون تنها هشت کامیون حامل کمک‌های پزشکی وارد این منطقه شده است.

این در حالی است که بر اساس توافق آتش بس میان حماس و رژیم صهیونیستی باید روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه وارد نوار غزه شود.