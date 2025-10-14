  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۱۲

اطلاعیه مهم برای مشمولان ماده ۴ نظام پزشکی

دبیر ستاد اجرایی انتخابات نظام پزشکی در اطلاعیه‌ای، درباره لینک ارسال‌شده به مشمولان ماده ۴ توضیح داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فریدون خیّری، دبیر و جانشین رئیس ستاد اجرایی مرکزی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی، با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به رؤسای محترم هیئت‌های اجرایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، توضیحاتی درباره لینک پیامک شده به مشمولان ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ستاد اجرایی مرکزی به منظور شناسایی محل اشتغال مشمولان ماده ۴، از منابع مختلف و متعددی استفاده کرده و لینک ارسالی از سرشماره ۴۰۴۰۰۲۰۰ با شناسه V.Behdasht صرفاً یکی از این منابع است.

خیّری تأکید کرد: تکمیل نکردن فرم ارسالی، هیچ‌گونه منعی برای مشارکت در انتخابات ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: از رؤسای هیأت‌های اجرایی درخواست شده است تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی در اختیار، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق این موضوع به جامعه پزشکی اقدام نمایند.

گفتنی است، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور در تابستان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.

محدثه رمضانعلی

