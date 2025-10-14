اطلاعیه مهم برای مشمولان ماده ۴ نظام پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، فریدون خیّری، دبیر و جانشین رئیس ستاد اجرایی مرکزی نهمین دوره انتخابات نظام پزشکی، با صدور اطلاعیه‌ای خطاب به رؤسای محترم هیئت‌های اجرایی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور، توضیحاتی درباره لینک پیامک شده به مشمولان ماده ۴ قانون سازمان نظام پزشکی ارائه کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ستاد اجرایی مرکزی به منظور شناسایی محل اشتغال مشمولان ماده ۴، از منابع مختلف و متعددی استفاده کرده و لینک ارسالی از سرشماره ۴۰۴۰۰۲۰۰ با شناسه V.Behdasht صرفاً یکی از این منابع است.

خیّری تأکید کرد: تکمیل نکردن فرم ارسالی، هیچ‌گونه منعی برای مشارکت در انتخابات ایجاد نمی‌کند.

وی گفت: از رؤسای هیأت‌های اجرایی درخواست شده است تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها و بسترهای اطلاع‌رسانی در اختیار، نسبت به اطلاع‌رسانی دقیق این موضوع به جامعه پزشکی اقدام نمایند.

گفتنی است، نهمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی کشور در تابستان ۱۴۰۴ برگزار خواهد شد.