تمجید قسام از سربازان گمنام «یگان سایه» مامور نگهداری اسیران اسرائیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردان‌های قسام، شاخه نظامی جنبش حماس، با صدور بیانیه‌ای از «یگان سایه» خود که در طول دو سال در شرایط بسیار پیچیده، اسرای دشمن را در بازداشت خود حفظ کردتد، تجلیل کرد.

در این بیانیه آمده است: درود بر سربازان گمنامی که در یگان سایه از اسیران دشمن طی دو سال از عملیات طوفان الاقصی در شرایطی بسیار پیچیده نگهداری کردند. این نیروها در این راه جان و تلاش خود را گذاشتند تا وعده مقاومت برای آزادی اسیرانمان محقق شود.

گفتنی است جنگ غزه روز گذشته پس از امضای توافق صلح در شرم الشیخ توسط سران آمریکا، مصر، قطر و ترکیه به طور رسمی با گذشت بیش از دو سال به پایان رسید. حماس طی دو سال توانست که اسیران اسرائیلی را نزد خود نگه دارد و تحرکات رژیم صهیونیستی از به کارگیری پهپاد گرفته تا پیشرفته ترین سیستم های شنود نتوانست اخلالی در ماموریت نیروهای گمنام مقاومت ایجاد کند. رژیم صهیونیستی با زور نتوانست اسیران خود را برگرداند.