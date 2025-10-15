  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۸:۱۰

استقرار نیروهای امنیتی در غزه؛ ده‌ها مقر آشوب‌طلبان هدف قرار گرفت

مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت غزه از استقرار نیروهای امنیتی در سراسر این باریکه برای مبارزه با مهره‌های مزدور و قانون شکنان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس، اسماعیل الثوابته مدیر دفتر اطلاع رسانی دولت غزه اعلام کرد که نیروهای امنیتی به محض اعلام آتش بس در این باریکه طرح سراسری خود را برای اجرای قانون و تحقق امنیت به اجرا گذاشتند.

وی افزود: نیروهای امنیتی از جمله پلیس و نیروهای دفاع شهری در مناطق مختلف نوار غزه مستقر شدند. این اقدامات با هدف تقویت ثبات و امنیت در منطقه صورت گرفته است. وزارت داخلی و امنیت غزه با صدور بیانیه‌ای از قانون شکنان خواست از فرمان عفو عمومی صادر شده، استفاده کرده و خود را تسلیم نیروهای امنیتی کنند.

الثوابته تصریح کرد: بیش از ۷۰ تن از این عناصر خود را تسلیم کردند اما با کسانی که دستشان به خون مردم فلسطین است باید با قاطعیت برخورد کرد. اقدامات امنیتی ما ادامه خواهد داشت و ۵۰ مقر عناصر خرابکار هدف قرار گرفته است.

لازم به ذکر است که ایجاد آشوب، کشتار و درگیری در داخل نوار غزه از طریق مهره‌های وابسته به رژیم صهیونیستی یکی از نقشه‌های تل آویو برای تضعیف امنیت این منطقه است.

کد خبر 6622692

