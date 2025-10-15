به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قبایل و عشایر مستقر در غزه مخالفت قاطع خود را با تجاوزات عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی در این باریکه با هدف ایجاد آشوب و درگیری، اعلام کردند.
آنها تاکید کردند که هر کسی که امنیت ساکنان نوار غزه را تهدید کند تحت حمایت عشایر و قبایل فلسطینی قرار نمیگیرد.
این قشر از ساکنان نوار غزه تصریح کردند که به شدت با سوء استفاده از شرایط جنگ توسط عناصر متجاوز مخالف هستند چرا که این اقدامات باعث تهدید امنیت مردم و تشدید مشکلات آنها شده است.
آنها حمایت خود را از نیروهای امنیتی فلسطینی که تمام تلاششان را برای تأمین امنیت نوار غزه در سایه آتش بس اعلام کردند.
روز گذشته نیروهای مقاومت عملیات امنیتی گستردهای علیه مزدوران و عناصر قانون شکن در غزه اجرا کردند.
منابع امنیتی از تداوم مقابله مقاومت با مزدوران و افراد قانونگریز در مرکز غزه خبر داده و اعلام کردند که نیروهای «رادع» (وابسته به مقاومت فلسطین) عملیاتی دقیق در مرکز شهر غزه انجام دادند.
یک منبع امنیتی تأکید کرد: برای کسانی که خارج از قانون عمل میکنند یا امنیت شهروندان را تهدید میکنند، هیچ جایی وجود ندارد. نیروهای «رادع» به رصد تمامی منابعی که صلح و امنیت عمومی را تهدید میکنند ادامه خواهند داد و با هر کسی که بخواهد امنیت و ثبات را برهم زند، برخورد خواهد شد.
این نیروها با عناصری که به آوارگان و غیرنظامیان حمله کردهاند، برخورد و آنها را بازداشت کردند.
