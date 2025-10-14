به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام دولت موقت افغانستان به خبرگزاری الجزیره اعلام کرد: درگیریهای تازه ای میان نیروهای افغان و پاکستانی در مرز جنوب شرقی افغانستان رخ داده است.
از سوی دیگر، خبرگزاری راشا تودی در بخش عربی خود گزارش داد: یک مقام دولتی افغانستان اعلام کرد که درگیریها بین نیروهای افغان و پاکستانی در مرز جنوب شرقی افغانستان ازسر گرفته شده است.
رسانههای افغانستان اعلام کردند که این درگیریهای جدید در امتداد مرز پکتیا در این کشور است.
منابع افغان پیشتر هم از وقوع درگیریهای شدید میان نیروهای افغانستان و پاکستان در منطقه شورابک در جنوب افغانستان خبر داده بودند.
همزمان یک منبع دولتی افغان نیز به الجزیره گفته بود که شب گذشته درگیریهایی میان دو کشور رخ داده است.
