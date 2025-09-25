به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل شامگاه چهارشنبه در همایش اقتدار دفاع مقدس شهر دلوار، اظهار کرد: رهبری، مکتب و مردم سه رکن اصلی هر انقلابی هستند که اگر یکی از آنها از آرمانهای انقلاب دست بکشند آن انقلاب انحراف یا سقوط پیدا میکند.
خرم دل با اشاره به اینکه توطئه یهود مربوط به امروز نیست بلکه در طول تاریخ نسبت به اسلام توطئههای مختلفی داشتند، ادامه داد: دشمن در طول این سالها رهبری که از حکیم ترین و فاضلترین شخصیتهای جهانی است را تخریب میکند.
وی با بیان اینکه همه گروههای سیاسی در جنگ ۱۲ روزه از نظام، انقلاب و ولایت حمایت و پشتیبانی کردند، افزود: توطئههای دشمن در جنگ ۱۲ روزه با حضور مردم بر باد رفت و متوجه شد که با چه مردمی روبرو هست.
فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر تاکید کرد: در جنگ ۱۲ روزه با حضور مردم در صحنه، نیروهای مسلح با قدرت هرچه تمامتر با دشمن برخورد کرد.
وی با تأکید بر اینکه با همه گرفتاریها و مشکلات مردم از کشور و ولایت دفاع میکنند، خاطرنشان کرد: کشور ما در اوج اقتدار بوده و هرچند در محاصرههای هست اما ساکت نخواهد نشست.
وی با بیان اینکه انگلیس چهار مرتبه به ما حمله کرده و از ملت ما شکستهای سنگین متحمل شده، ادامه داد: با این دشمنیهای انگلیس نسبت به ما آیا میتواند ناجی ملت ما باشد.
خرم دل با تاکید بر اینکه دشمن وانمود میکند که مسئولین ما توانایی اداره کشور ندارند، افزود: اتحاد، همدلی و مطیع رهبری در همه امور ما را در مقابله با دشمنان موفق کرده و مهمترین عوامل پیروزیهای ما بر دشمنان است.
