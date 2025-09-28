فرمانده سپاه بوشهر: دشمن در جنگ ۱۲ روزه روی مردم ایران حساب دقیق نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم دل صبح یکشنبه در همایش تجلیل از فرزندان شاهد جامعه علوم پزشکی بوشهر اظهار کرد: جامعه پزشکی کشور در دوران دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه، نقشی بسیار حیاتی و بی‌بدیل ایفا کرد.

خرم دل ادامه داد: پزشکان، پرستاران، پیراپزشکان و کادر درمانی با فداکاری و ایثارگری بی‌وقفه، سلامت رزمندگان را حفظ کردند و جان بسیاری از مجروحان را نجات دادند.

وی بیان کرد: در شرایط سخت جبهه‌ها و مناطق جنگی، جامعه پزشکی با تجهیز بیمارستان‌های صحرایی، مراکز درمانی و اورژانس‌ها، آماده خدمات‌رسانی فوری به رزمندگان بود. این تلاش‌ها شامل عملیات پیچیده جراحی در خطوط مقدم و انتقال مجروحان به بیمارستان‌های تخصصی در پشت جبهه بود.

فرمانده سپاه امام صادق علیه السلام استان بوشهر افزود: علاوه بر درمان جراحات و بیماری‌ها، جامعه پزشکی با آموزش بهداشتی به رزمندگان، پیشگیری از بیماری‌های واگیردار و حفظ سلامت عمومی، نقش مهمی در افزایش توان رزمی نیروها داشت.

خرم دل خاطرنشان کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز، کادر درمانی با آمادگی کامل و سرعت عمل بالا، توانست خدمات درمانی فوری و مؤثر را ارائه دهد که موجب کاهش تلفات و بازگشت سریع‌تر نیروهای زخمی به خط مقدم شد.

وی ادامه داد: بدون شک، خدمات جامعه پزشکی یکی از ستون‌های اصلی مقاومت و پیروزی در دفاع مقدس و جنگ‌های مقطعی بوده و یاد و خاطره فداکاری‌های آنان تا همیشه در تاریخ کشور گرامی و ماندگار خواهد ماند.

خرم دل با بیان اینکه آمریکا تمام تحریم ها را بر علیه ملت ایران اعمال کرده و هیچ تحریمی نیست که اعمال نکرده باشد، تصریح کرد: ما هر اتفاق بزرگی که در کشور بیافتد دست خودمان بوده و مدیریت آن نیز با جوانان و بزرگان ایران مدیریت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه دشمنان در جنگ ۱۲ روزه روی مردم ایران حساب دقیق و درستی نداشتند، گفت: برنامه ریزی دشمن برای حمله به ایران در جنگ ۱۲ روزه دقیق بود اما حضور مردم را برای دفاع پیش بینی نداشتند.

وی با بیان اینکه کشور ما نسبت به برخی از کشورها عمق استراتژیک گسترده ای دارد، یادآورشد شد: برنامه ریزی دشمن برای تسلط بر ایران برای ۴ یا ۵ روز بود بخاطر اینکه ارتش آنها مردمی نیست و اگر جنگ طول بکشد نمی توانند جنگ را در طولانی مدت ادامه دهند.

خرم دل با تاکید بر اینکه ما در جنگ ۱۲ روزه پوزه دشمن را به خاک کشیدیم، بیان کرد: ما در این جنگ خسارت دیدیم اما حقیقتا سربلند از جنگ بیرون آمدیم.

وی با بیان اینکه انسجام ملی رمز ماندگاری و پیروزی ما در عرصه های مختلف است، تصریح کرد: دولت در جنگ ۱۲ روزه نمره خوبی گرفت چرا که به خوبی این جریان را در استان و ملی مدیریت کرد.

خرم دل با اشاره به اینکه رژیم صهیونیستی از درون پوسیده است، گفت: نفرت جهانی علیه این غده سرطانی است.

در پایان این مراسم از فرزندان شاهد شاغل در دانشگاه علوم پزشکی تجلیل شد.