فرمانده سپاه بوشهر: آماده دفاع از کشور و پاسخ محکم به دشمن هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حمید خرم‌دل صبح چهارشنبه در نشست با اعضای شورای شهر بوشهر اظهار کرد: مردم ایران اسلامی در دوران جنگ تحمیلی ۱۲ روزه حماسه بزرگی را خلق کردند و همه برنامه‌های دشمن را باطل کردند.

وی با اشاره به فرماندهی مدبرانه مقام معظم رهبری در دوران جنگ خاطرنشان کرد: این فرماندهی مدبرانه در کنار حضور فعال مردم در دفاع از کشوررا می‌توان نقطه عطف و برگ زرین جنگ تحمیلی ۱۲ روزه عنوان کرد.

فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان بوشهر با اشاره به شکست نقشه‌های دشمن اضافه کرد: دشمن برنامه داشت که طی سه روز نظام جمهوری اسلامی را براندازی کند ولی با فرماندهی مدبرانه و حضور مردم این نقشه‌ها نقش بر آب شد.

وی با اشاره به اینکه در این جنگ مردم با حضور خود در صحنه از نظام و ایران اسلامی دفاع کردند افزود: این حرکت مردم بر خلاف تصورات دشمن بود؛ دشمن مردم ایران اسلامی را به خوبی نشناخته است.

سردار خرمدل ادامه داد: دشمن که برای این اتفاق برنامه سه‌روزه داشت، از روز پنجم و در مواجهه با ضربات دقیق نیروهای ما مجبور به عقب‌نشینی شد.

وی با بیان اینکه ما در این جنگ نقاط ضعف و قوت خود را شناختیم تصریح کرد: در صورت انجام هر خطایی از سوی دشمن، آماده دفاع از کشور و پاسخ محکم به دشمنان هستیم.

سردار خرم‌دل با بیان اینکه توان و قدرت موشکی امروز کشور مرهون دوراندیشی و تدبیر رهبر انقلاب است افزود: نیروهای مسلح ما امروز در آمادگی کامل به سر می‌برند.