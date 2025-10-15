سردار رجبی: دشمنان در جنگ ۱۲ روزه با گرداب انسجام ملی روبه رو شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی بعد از ظهر چهارشنبه در اجلاسیه نهایی و یادواره ۴۵۳ شهید شهرستان تکاب، اظهار کرد: رهبری معظم انقلاب به عنوان رکن اصلی این نظام جنگ ۱۲ روزه تحمیلی را مدبرانه مدیریت فرموده و با تدابیر حکمیانه خویش نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی با بیان اینکه در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تنها رژیم غاصب صهیونیستی دشمن ما نبود بلکه اعتلافی با سرکردگی آمریکای جنایتکار علیه ایران اسلامی به میدان آمده بودند، افزود: دشمنان آمده بودند تا کار نظام و ملت ما را تمام کنند، اما همزمان با شروع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در گرداب انسجام ملی و رهبری حکمیانه این نظام روبه‌رو شدند.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی گفت: مردم بصیر ایران اسلامی هوشیارانه مسائل جهانی را دنبال می‌کنند و لحظه‌ای از آرمان‌ها و اصول خود عقب نخواهند نشست.

وی گفت: شهدا ولی نعمتان جامعه ما هستند و قدر شناسی شما مردم نجیبب شهرستان نشأت گرفته از تأثیر نورانی شهدا بر جامعه شهری تکاب و پیوند عمیق این ملت با شهداست.

سردار رجبی افزود: امتداد راه نورانی شهدا و ادامه آن رسالت خطیر با خون این ملت عجین شده و امروز قدرشناسی بزرگوارانه شما نشان از عمق علاقه و پیوندتان با راه شهدا و آرمان نظام و بیعت با رهبری دارد.

در پایان نشان و تندیس اجلاسیه نهایی یادواره ۴۵۳ شهید شهرستان رونمایی شد.