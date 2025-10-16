به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست سرپرستان کاروان اعزامی به سومین دوره بازی‌های آسیایی بحرین، علیرضا پاکدل سرپرست کاروان اعزامی در خصوص وضعیت میزبان در زمینه آماده سازی سالن‌های مسابقات، هتل‌ها، حمل و نقل و مسائل مختلف پرداخت و گفت: در ابتدای ورود بطور فشرده با دیگر اعضای کادر سرپرستی به بازدید و بررسی هتل‌های محل اقامت ورزشکاران پرداختیم و فواصل بین هتل و محل تمرین و مسابقه را بررسی کردیم و نکته قابل توجه اینکه از سوی کمیته برگزاری محل مسابقات فوتسال تغییر کرده است و یکی دو جابجایی دیگر هم در هتل‌ها داشتیم.

وی ادامه داد: البته میزبان نهایت تلاشش را دارد تا بتواند بنحو مطلوب پذیرای میزبانان آسیایی باشد و چنین تغییراتی را از سوی آنها شاهدیم لذا سرپرستان عزیز مواردی که در چنین نشست‌هایی مطرح می‌شود رانظر قرار دهند تا مشکلی پیش نیاید بخصوص در زمان ترانزیت، سرپرستان مانع پراکندگی ملی پوشان شوند تا بتوانیم در فاصله کوتاه، بچه‌ها پس از صرف ناهار راهی منامه شوند.

همچنین شجیع رییس مرکز نظارت بر تیم‌های ملی نیز به ارائه توضیحاتی در خصوص پیک ترافیک هتل‌ها تا محل تمرین و سالن مسابقات و رعایت هوشمندی سرپرستان در خصوص اینکه زمان اعلام شده از سوی کمیته بازی‌ها بین هتل و محل مسابقات بیشتر است پرداخت و عنوان داشت: برای اینکه تیم‌ها بموقع برسند باید زودتر حرکت کنند و لوکیشن محل برگزاری مسابقات و هتل‌ها را در اختیار سرپرستان قرار داده تا دغدغه‌ای نداشته باشند و در خصوص ID کارت‌ها،عدم جابجایی ورزشکاران از اتاق‌هایشان با توجه ارائه لیست به افسران دوپینگ و موارد متعدد دیگر آخرین اطلاعات در اختیار سرپرستان تیم‌ها قرار گرفت.