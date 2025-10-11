معاون امور بانوان رئیس جمهور: دولت چهاردهم حامی پارالمپین ها است

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا بهروز آذر امروز (شنبه ۱۹ مهر) و همزمان با دومین روز هفته پارالمپیک‌ با حضور در محل کمیته ملی پارالمپیک در نشستی صمیمانه با زنان مدال آور این مجموعه حاضر شد.

بهروز آذر در این نشست گفت: امروز یکی از بهترین روزهای زندگی من است که در جمع شما هستم. بحث نام آوری شما در تاریخ ایران ثبت شده و پرچم را به اهتزاز درآوردید و مردم را شاد کردید. مردم شادمان از آن هستند که دختران ایران به بالاترین قله ها رسیدند.

وی افزود: موفقیت شما به عنوان یک انسان توانمند است. شما به خودتان باور داشتید و توانمندی پیدا کردید و بر این توانمندی پافشاری کردید و اجازه ندادید کج اندیشی ها گوهر وجودتان را نادیده بگیرد و این از مدال آوری برای من جذاب تر است.

معاون‌ امور بانوان و خانواده رئیس جمهور تاکید کرد: قطعا ترکیب اراده و مدال آوری شما را تبدیل به ستاره بی بدیل کرده است و این الگوی زنان ایرانی است. شما نقش مادر قهرمان را دارید و توانستید زندگی را معنا کنید.

بهروز آذر گفت: کاری که زهرا رحیمی در حق پدر کرد بزرگ بود و ما به آن غبطه خوردیم. خانواده اولین پشتیبان شما هستند و رحیمی توانست با یک کار بزرگ جواب تلاش پدر و مادر را بدهد. همه دختران ایرانی می توانند از شما یاد بگیرند. من از نزدیک شاهد محبت پدر و مادر به قهرمانان بودم پدر و مادر اولین مربیان بودند که به حمایت از قهرمانان پرداختند.

بهروز آذر تاکید کرد: تک تک شما برای ما عزیز هستید. برای ایران افتخار آفریدید و ایران با شما قهرمانان معنی پیدا می کند. وجود شما به عنوان قهرمانان این مرز و بوم ارزشمند است و ما در دولت چهاردهم حامی شما هستیم. از تک تک کسانی که برای این حوزه زحمت کشیدند تشکر می کنم. من دستبوس شما عزیزان ورزش پارالمپیکی هستم. اگر امروز ایران پیشرو در توسعه ورزش زنان است نتیجه زحمات شما است.

وی در پایان گفت: امیدوارم در راستای منویات رهبر انقلاب با تدبیر دکتر مسعود پزشکیان به عدالت ورزشی برسیم و تمام موضوعات که امروز مطرح شد را پیگیری کنیم. مساله بیمه ورزشکاران حل شده و دیگر موضوعات و مشکلاتی که امروز توسط مدال آوران پارالمپیک مطرح شد نیز پیگیری خواهد شد.