گزارش کاظمی پور به معاون رئیس جمهور در مورد فعالیت زنان پارالمپیک

به گزارش خبرنگار مهر، مریم کاظمی پور نایب رئیس کمیته ملی پارالمپیک در نشست مشترک زنان مدال آور این مجموعه با معاون امور بانوان و خانواده رئیس جمهور که صبح امروز شنبه برگزار شد، گفت: بانوان ایران در بخش مختلف فدراسیون ها و سازمان های ورزش کشور فعالیت دارند به طوری که در ۵۲ فدراسیون ورزشی، دو جایگاه و کرسی در هیئت رئیسه و خبره ورزشی داریم همچنین در هیئت های ورزشی خبره و نایب رئیس بانوان داریم و جایگاه ها، جایگاه جنسیتی است.

وی تاکید کرد: روز ملی و هفته پارالمپیک از ایران به جهان صادر شد که امیدوارم این جنبش پارالمپیک بین المللی شود و ثبت جهانی صورت بگیرد.

کاظمی پور گفت: بیش از ۴۰ درصد هیئت رئیسه و هیئت اجرایی پارالمپیک را جامعه زنان تشکیل می دهد که البته امروز جای زهرا نعمتی به دلیل حضور در اردوی پاراتیروکمان که هدایت این تیم را برعهده دارد و در خارج از شهر بسر می برد، خالی است.