به گزارش خبرنگار مهر، معاون بانوان و خانواده رئیس جمهور امروز شنبه با حضور در کمیته ملی پارالمپیک در مراسم تقدیر از ورزشکاران افتخار آفرین این حوزه شرکت و بر حمایت از آنها تاکید کرد.

بهروزآذر در پایان این مراسم در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر این که « در این نشست برخی ورزشکاران گلایه هایی را در مورد حقوق، اعزام ها و اشتغال داشتند، دولت چهاردهم چه پشتیبانی برای حمایت از این ورزشکاران دارد» گفت: باور ما این است که ورزشکاران باید دغدغه ای به جز ورزش کردن نداشته باشند و باید بتوانند ورزش حرفه ای و تخصصی خودشان را پیش ببرند اما ناترازی های متعددی در این راستا وجود داد.

وی تاکید کرد: با این حال ما ورزش را در اولویت گذاشته ایم که بتوانیم خواسته های ورزشکاران را تامین کنیم. البته برخی مواردی که در این نشست مطرح شد اصلاحات قانونی نیاز دارد مثل اشتغال که طرح آن در وزارت ورزش در حال تدوین است و ما هم کمک می کنیم که به مجلس برود و مصوبات لازم را بگیرد.

معاون بانوان رئیس جمهور ادامه داد: در اعزام ها تامین مسائل مالی خیلی مهم است است اما وقتی دو اولویت مثل تامین دارو برای بیماران و اعزام ورزشکاران را کنار هم می گذاریم شرایط متفاوت می شود و طبیعی است که باید تامین هزینه های داور برای نجات جان انسان ها را در اولویت قرار ددهیم.

زهرا بهروزآذر در پایان گفت: امیدوارم با حمایت های دکتر پزشکیان بتوانیم مسیر موفقیت ورزشکاران پارالمپیکی را هموارتر کنیم.