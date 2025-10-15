ابهامات برگزاری انتخابات تناسبی شوراها رفع شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی، کلیات طرح دوفوریتی استفساریه ماده ۲۴ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران تصویب شد.
رعایت عدالت انتخاباتی با برگزاری انتخابات تناسبی
محمدصالح جوکار در توضیح این استفساریه، گفت: نظام انتخاباتی تناسبی به دلیل رعایت عدالت مطرح شد. در دنیا، نظام انتخاباتی اکثریتی، تناسبی، یا ترکیبی از این دو است. در کشور ما تاکنون نظام انتخاباتی اکثریتی بوده است، یعنی هر کسی بیشترین رأی را داشته یا هر فهرست انتخاباتی که بیشترین رأی را بیاورد، کرسیهای مجلس یا شوراها را تصاحب میکند.
وی ادامه داد: برای مثال، در انتخابات شوراها، اگر یک فهرست ۵۰ درصد آرا را داشته باشد و فهرستهای دیگر مجموعاً ۵۰ درصد را کسب کنند، کرسیهای شورا متعلق به آن فهرست ۵۰ درصدی خواهد بود. با این وضعیت ۵۰ درصد آرا برای بقیه فهرستها نادیده گرفته میشود و کسانی که به آنها رأی دادهاند، میگویند رأی ما اصلاً خوانده نشد.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس گفت: برای رعایت عدالت انتخاباتی، نظام انتخاباتی تناسبی را برای انتخابات شوراها و فعلاً در تهران در نظر گرفتیم که به قانون تبدیل شده است.
وی اظهار کرد: در این طرح استفساریه، برخی ابهامات مطرح شده است؛ وزارت کشور گفته که اگر این موضوع شفاف شود، خواندن آرا و توزیع آن بین فهرستها و نامزدهای منفرد، شفاف میشود. ما الان به دنبال رفع ابهام هستیم.
جوکار توضیح داد: در تهران، یک لیست و یک فهرست دیگر نمیتوانند تنها در شورا باشند، بلکه ترکیب فهرستهای دیگر نیز در دوره بعد شورای اسلامی شهر تهران نماینده خواهند داشت و هر فهرست به اندازه درصد آرا، نمایندگان خود را در شورای تهران خواهد داشت.
در ادامه جلسه، جزئیات این طرح به شرح زیر تصویب شد:
الف –در ماده (۲۴) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و دهیاران مصوب ۱/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی آیا منظور از «آرای صحیح ماخوذه» در تعیین سهم نامزدهای منفرد و همچنین سهم فهرستها، «آرای صحیح ماخوذه همه نامزدها اعم از منفرد و عضو فهرستها» میباشد؟
پاسخ: بلی
ب –در بند (۳) ماده (۲۴) آیا کرسیهای توزیعنشده با رعایت سقف تعداد کرسیهای اعضای اصلی حوزه انتخابیه، بین فهرست یا فهرستها یا نامزدهای منفرد به ترتیب از بالاترین سهم که عدد صحیح و اعشار آنها بیشتر از سایرین باشد، به صورت یک به یک اختصاص داده میشود؟
پاسخ : بلی
پ –در صورت عدم احراز رتبههای یک تا سقف کرسیهای حوزه انتخابیه توسط نامزدهای منفرد موضوع بند (۳) ماده (۲۴) قانون، آیا کرسیهای فاقد منتخب در سهمیه منفردین، براساس صدر بند یادشده بین فهرستها توزیع خواهد شد؟
پاسخ : بلی
نظر شما