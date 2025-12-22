به گزارش خبرنگار مهر، حبیبالله خجستهپور، بعد از ظهر دوشنبه، در نشست مدیران آموزش و پرورش شهر تهران درباره شیوه جدید برگزاری انتخابات گفت: انتخابات پیشین به صورت اکثریتی برگزار میشد و افرادی که بیشترین رأی را کسب میکردند، به ترتیب کرسیها را به دست میآوردند، اما در شیوه جدید، علاوه بر روش اکثریتی، انتخابات به صورت فهرستی نیز برگزار میشود تا احزاب و گروهها به تناسب آرای دریافتی کرسیها را کسب کنند.
وی افزود: ثبتنام و بررسی صلاحیتها همانند گذشته انجام میشود و افراد تأیید شده به عنوان نامزدهای انتخاباتی شناخته میشوند. از این مرحله، داوطلبان میتوانند به دو شکل ادامه مسیر دهند؛ یا در قالب یک فهرست انتخاباتی تبلیغ کنند یا به صورت کاندیدای منفرد.
مدیرکل استانداری تهران تاکید کرد: تنها احزابی که از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور مجوز دارند، میتوانند فهرست ارائه دهند. فهرستها میتوانند به صورت فردی یا در قالب ائتلاف چند حزب ارائه شوند. هر نفر تنها میتواند در یک فهرست قرار گیرد و سامانه انتخابات برای هر داوطلب کد یا شناسه اختصاص میدهد.
خجستهپور درباره نحوه رأیگیری توضیح داد: رایدهندگان میتوانند به یک فهرست رأی دهند یا به مجموعهای از افراد خارج از فهرستها. سامانه، آرای هر کاندیدا را جدا محاسبه و مجموع آرای فهرستها و داوطلبان منفرد را تعیین میکند و بر اساس آن، کرسیها بین فهرستها تخصیص داده میشود. کاندیدای منفرد تنها در صورتی وارد شورا میشود که جزو ۲۱ نفر اول باشد؛ در غیر این صورت سهم او از بین میرود و کرسیها به فهرستها تعلق میگیرد.
وی در خصوص ورود علیالبدلها نیز گفت: اگر هر عضوی از شورا به هر دلیلی خارج شود، علیالبدل همان فهرست جایگزین میشود و در صورت نبود علیالبدل، فرد با بیشترین رأی وارد شورا خواهد شد.
خجستهپور در پایان خاطرنشان کرد: «این توضیحات خلاصهای از روند جدید انتخابات بود و در صورت نیاز، جزئیات کاملتر در جلسات بعدی ارائه خواهد شد.»
