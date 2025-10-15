قیمت نفت برنت ۶۲ دلار و ۹ سنت شد

به گزارش خبرنگار مهر، روند کاهش قیمت نفت در معاملات روز چهارشنبه هم ادامه دارد. سرمایهگذاران در حال بررسی هشدار آژانس بینالمللی انرژی در مورد مازاد عرضه در ۲۰۲۶ و همچنین تنشهای تجاری بین آمریکا و چین هستند که میتواند به تقاضا آسیب برساند.
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال امروز با ۳۰ سنت معادل ۰.۴۸ درصد کاهش به ۶۲ دلار و ۹ سنت رسید. نفت وست تگزاس اینترمدیت آمریکا هم با ۲۵ سنت معادل ۰.۴۴ درصد کاهش ۵۸ و دلار و ۴۵ سنت معامله میشود.
هر دوی این شاخصهای نفتی در روز سهشنبه تا پایینترین رقم طی ۵ ماه گذشته کاهش قیمت داشتند.
آژانس بینالمللی انرژی در روز سه گذشته اعلام کرد بازار جهانی نفت احتمالاً در سال آینده میلادی با ۴ میلیون بشکه در روز مازاد عرضه مواجه خواهد شد. ائتلاف اوپک پلاس و متحدانش تولید خود را افزایش دادهاند و تقاضا تغییری نداشته است.
در شرایطی که دورنمای تقاضا ناامیدکننده است، آمریکا و چین اعمال تعرفههای بندری اضافی بر شرکتهای کشتیرانی را آغاز کردهاند. همزمان، پکن تحریمهایی را علیه ۵ شرکت تابعه مرتبط با آمریکا از شرکت کرهای سازنده کشتی هانوا اشن اعلام کرد.
تنشهای تجاری بین دو اقتصاد بزرگ دنیا هفته گذشته پساز آن شدت گرفت که چین کنترلها بر صادرات خاکهای کمیاب را گسترش داد و ترامپ تهدید کرد تعرفههای واردات از این کشور را تا صددرصد افزایش میدهد و محدودیت صادرات نرمافزار را از اول نوامبر تشدید میکند.
تاجران درحالحاضر منتظر اطلاعات هفتگی درمورد ذخایر نفت آمریکا هستند تا شرایط تقاضا بیشاز پیش مشخص شود. انتظار میرود ذخایر نفت خام این کشور طی هفته گذشته افزایش یافته و ذخایر بنزین و میعانات گازی پایین آمده باشد.
نظر شما