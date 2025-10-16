جهش تاریخی در بازار جهانی طلا؛ هر انس به ۴۲۲۴ دلار و ۷۹ سنت رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، بهای هر انس طلا برای تحویل فوری پس از ثبت رکورد ۴۲۲۵ دلار و ۶۹ سنت در اوایل معاملات امروز (پنجشنبه، ۲۴ مهر) با ۰.۴ درصد افزایش به ۴۲۲۴ دلار و ۷۹ سنت رسید. قیمت معاملات آتی طلا در بازار آمریکا برای تحویل در دسامبر، با ۰.۹ درصد افزایش، ۴۲۳۹ دلار و ۷۰ سنت بود.

طبق گزارش رویترز، «اس‌پی‌دی‌آر گلد تراست» که بزرگترین صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس با پشتوانه طلا در جهان است، اعلام کرد: دارایی‌هایش روز چهارشنبه ۰.۱۱ درصد نسبت به روز سه شنبه افزایش یافت و به ۱۰۲۲.۶۰ تن رسید.

بهای هر اونس نقره برای تحویل فوری پس از رسیدن به رکورد ۵۳ دلار و ۶۰ سنت در روز سه‌شنبه، با ۰.۲ درصد افزایش، به ۵۳ دلار و ۱۶ سنت رسید و روند صعودی طلا و فشار فروش در بازار معاملات نقدی را دنبال کرد.

در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس پلاتین با ۰.۷ درصد افزایش، به ۱۶۶۵ دلار و ۷۰ سنت رسید و هر اونس پالادیوم با ۰.۳ درصد کاهش، به ۱۵۴۰ دلار و ۳۶ سنت رسید.