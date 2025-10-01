سانحه رانندگی در محور فیروزه به قوچان منجر به فوت یک نفر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مرادقلی اظهار کرد: عصر چهارشنبه مأموریتی مبنی بر وقوع تصادف میان یک دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه کامیون در محور فیروزه به قوچان، کیلومتر بعد از سه‌راهی تقی‌آباد به مرکز اورژانس گزارش شد.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی نیشابور افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از پایگاه اورژانس فیروزه به محل اعزام شد که متأسفانه سرنشین خودروی پراید در همان لحظه اولیه فاقد علائم حیاتی و فوتی تشخیص داده شد.

وی با بیان اینکه سرنشین کامیون نیز در محل توسط کارشناسان اورژانس درمان شد، تاکید کرد: رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از خستگی و خواب‌آلودگی رانندگان می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از چنین حوادث تلخی داشته باشد.