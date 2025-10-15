به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا صبح چهارشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با تبریک به دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان به مناسبت قبولی در آزمون سراسری، اظهار کرد: این موفقیت ارزشمند حاصل تلاش، پشتکار و هم‌افزایی خانواده‌ها و معلمان دلسوز شهرستان است.

وی افزود: افتخار می‌کنیم که امسال برای نخستین‌بار، قبولی‌های رشته پزشکی در شهرستان کنگان رشد چشمگیری داشته است. این موفقیت پیامی روشن دارد؛ اینکه ما می‌خواهیم روی پای خود بایستیم و زیرساخت‌های علمی و آموزشی شهرستان را تقویت کنیم.

زیبا در ادامه با اشاره به سیاست دولت در حوزه آموزش و پرورش گفت: شعار دولت در این حوزه، عدالت آموزشی است و ما نیز در شهرستان با همین نگاه در حال برنامه‌ریزی هستیم. توجه به مناطق کم‌برخوردار و روستاها از اولویت‌های اصلی ماست. نگاه دولت در حوزه آموزش، نگاهی علمی و توسعه‌محور است و ما نیز در شهرستان همین مسیر را دنبال می‌کنیم.

فرماندار کنگان همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش سیراف خبر داد و گفت: با راه‌اندازی این نمایندگی، امکانات آموزشی شهرستان به‌صورت عادلانه‌تر در اختیار این بخش نیز قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر پیگیری این موضوع بر اساس دستورالعمل‌های مربوطه افزود: راه‌اندازی نمایندگی آموزشی و پرورشی در سیراف، علاوه بر ساماندهی بهتر امور مدارس، موجب ایجاد ارتباط نزدیک‌تر با خانواده‌ها و معلمان این بخش خواهد شد و به بهبود کیفیت آموزشی کمک شایانی می‌کند.