شاکر محیسن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: آموزش و پرورش کنگان در بحث فضای آموزشی هنوز با کمبودهایی مواجه است.

وی افزود: ما در مقطع ابتدایی ۱۱ مدرسه برای کل شهرستان نیاز داریم. این ۱۱ مدرسه برای جبران مدارس تخریبی و مدارسی دو شیفته هستند.

رئیس اداره آموزش و پرورش شهرستان کنگان اضافه کرد: برای مقطع متوسطه اول سه فضا( مدرسه) و برای مقطع متوسطه دوم چهار فضا نیازمندیم.

محیسن گفت: با احداث این ۱۷ فضا، تا بیش از شش سال آینده با توجه به مدارس تخریبی موجود، مدارس دوشیفته و رشد جمعیت، دیگر دغدغه ای در این خصوص نخواهد بود.

وی بیان داشت: در مورد سه درصد عوارضی که شهرداری ها موظف به پرداخت به آموزش و پرورش هستند تا کنون شهرداری سیراف طی کمتر از یک سال گذشته هیچ مبلغی تحت این عنوان واریز نکرده که البته می گویند ما هیچ درآمدی از این محل نداریم و هیچ پروانه ساختمانی صادر نمی کنیم چرا که اکثر زمین های منطقه سیراف متعلق به میراث فرهنگی است.

وضعیت پرداخت عوارض شهرداری‌ها به آموزش و پرورش

وی ادامه داد: البته شهرداری نامبرده در ابتدای مهر ماه ۹۳ برای تمام مدارس سیراف مبلغ ۵۰۰ هزار تومان واریز کرده و در بحث فضای سبز آن نیز کمک خوبی داشته است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان کنگان گفت: از خرداد ماه سال گذشته تا کنون شهرداری بنک در دو مرحله مجموعا مبلغ یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به خزانه برای موضوع عوارض واریز کرده است که این مبلغ را به حساب آموزش و پرورش کنگان منتقل می کنیم.

محیسن افزود: شهرداری بندر کنگان نیز در این مدت یک ساله، مبلغ ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای این موضوع واریز کرده است که البته شهرداری کنگان در بحث فضای سبز مدارس و جابجایی دانش آموزان با خط واحد نیز کمک کرده است.

وی اضافه کرد: برای مجموع این ۱۷ مدرسه مورد نیاز در شهرستان کنگان، میانگین هر فضا ۹ کلاس و در مجموع ۱۵۳ کلاس نیازمندیم.