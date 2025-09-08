تکمیل پروژه مهر توسط شهرداران و دهیاران در کنگان تسریع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین زیبا عصر دوشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان با اشاره به اهمیت ارتقای علمی و آموزشی در منطقه، خواستار تسریع در تکمیل پروژه مهر توسط شهرداران و دهیاران شد.
وی همچنین بر رعایت اخلاقمداری و تعامل مثبت با مردم در فرآیند اجرای برنامههای آموزشی تأکید کرد و افزود: آموزش و پرورش ستون اصلی توسعه پایدار است و لازم است با نگاه علمی و آیندهنگرانه، مسیر رشد و پیشرفت شهرستان را هموار کنیم.
فرماندار کنگان به ضرورت بررسی دقیق موضوع نمایندگی آموزش و پرورش در بخش سیراف پرداخت و اظهار کرد: نشست آینده شورای آموزش و پرورش با محوریت این موضوع، در بخش سیراف برگزار خواهد شد تا تصمیمات لازم در خصوص تقویت زیرساختهای آموزشی این منطقه اتخاذ شود.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان ضمن ارائه گزارشی از اقدامات انجامشده، از همراهی و همکاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، شهرداران شهرهای چهارگانه کنگان، بنک، سیراف و شیرینو، دهیاران بخشهای مرکزی و سیراف و همچنین بخشداریها قدردانی کرد.
نصرالله بحرانی خاطرنشان کرد: اجرای زودهنگام پروژه مهر و مشارکت جدی نهادهای محلی در این زمینه، نقش بسزایی در فراهمسازی شرایط مناسب برای استقبال از دانشآموزان در سال تحصیلی جدید داشته است. در ادامه،
این نشست با هدف بررسی مهمترین مسائل حوزه تعلیم و تربیت و برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید تشکیل شد و موضوعات اساسی از جمله اجرای پروژه مهر، ساماندهی نیروی انسانی، روند ثبتنام دانشآموزان در مقاطع مختلف و همچنین برنامههای تقدیر و تشویق خیرین مدرسهساز و مدرسهیار مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین اعضای شورا هر یک با ارائه گزارشها و پیشنهادات خود بر ضرورت تسریع در روند آمادهسازی مدارس و رفع موانع موجود برای آغاز سال تحصیلی تأکید کردند.
