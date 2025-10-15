مدیر آموزش و پرورش کنگان: توزیع مواد غذایی در مدارس ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بحرانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک به قبولشدگان کنکور سراسری و تقدیر از همراهی اعضای شورا، از اقدامات شهرداریها و دهیاریها در آمادهسازی مدارس قدردانی کرد و درباره وضعیت معلمان و نمایندگی آموزش و پرورش در سیراف توضیحاتی ارائه داد.
مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان با تقدیر از اعضای شورای آموزش و پرورش بهدلیل تلاشها و نقدهای سازنده آنان، گفت: طبق شاخصها و چکلیستهای اعلامشده در قالب پروژه مهر، بازدید از مدارس بهصورت منظم انجام گرفته و روند آمادگی مدارس مطلوب ارزیابی شده است.
بحرانی با تقدیر از اقدامات شهرداریها، دهیاریها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهسازی فضای آموزشی افزود: همکاری و همراهی دستگاههای محلی در آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید، نقش مهمی در تحقق اهداف آموزش و پرورش داشته است.
وی در ادامه با اشاره به ابلاغ شهریه مدارس نمونه دولتی اظهار کرد: مدیران مدارس شهرستان به بخشنامههای ابلاغی پایبند بودهاند و تاکنون گزارشی از تخلف در این زمینه دریافت نشده است.
مدیر آموزش و پرورش کنگان همچنین تأکید کرد: بهمنظور حفظ سلامت دانشآموزان، توزیع هرگونه مواد غذایی در مدارس تا زمان دریافت مجوز رسمی از شبکه بهداشت ممنوع است.
بحرانی درباره وضعیت نیروی انسانی مدارس گفت: در آغاز سال تحصیلی کمبود معلم نداشتیم، اما متأسفانه از روستاهای بخش سیراف تا تاریخ ۳۱ شهریور، ۹ نفر از معلمان انصراف دادند که در حال جبران و تکمیل نیروهای جایگزین هستیم تا روند آموزشی مدارس دچار خلل نشود.
وی با اشاره به موضوع ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش سیراف گفت: این موضوع نیازمند همدلی و حمایت همه مسئولان است و میتواند اتفاقی ارزشمند و اثرگذار در توسعه آموزشی این بخش باشد.
نظر شما