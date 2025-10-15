  1. استانها
  2. بوشهر
۲۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۳۲

مدیر آموزش و پرورش کنگان: توزیع مواد غذایی در مدارس ممنوع است

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش کنگان گفت: به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، توزیع هرگونه مواد غذایی در مدارس تا زمان دریافت مجوز رسمی از شبکه بهداشت ممنوع است.

به گزارش خبرنگار مهر، نصرالله بحرانی صبح چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان ضمن تبریک به قبول‌شدگان کنکور سراسری و تقدیر از همراهی اعضای شورا، از اقدامات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در آماده‌سازی مدارس قدردانی کرد و درباره وضعیت معلمان و نمایندگی آموزش و پرورش در سیراف توضیحاتی ارائه داد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان با تقدیر از اعضای شورای آموزش و پرورش به‌دلیل تلاش‌ها و نقدهای سازنده آنان، گفت: طبق شاخص‌ها و چک‌لیست‌های اعلام‌شده در قالب پروژه مهر، بازدید از مدارس به‌صورت منظم انجام گرفته و روند آمادگی مدارس مطلوب ارزیابی شده است.

بحرانی با تقدیر از اقدامات شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و شوراهای اسلامی شهر و روستا در بهسازی فضای آموزشی افزود: همکاری و همراهی دستگاه‌های محلی در آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید، نقش مهمی در تحقق اهداف آموزش و پرورش داشته است.

وی در ادامه با اشاره به ابلاغ شهریه مدارس نمونه دولتی اظهار کرد: مدیران مدارس شهرستان به بخشنامه‌های ابلاغی پایبند بوده‌اند و تاکنون گزارشی از تخلف در این زمینه دریافت نشده است.

مدیر آموزش و پرورش کنگان همچنین تأکید کرد: به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان، توزیع هرگونه مواد غذایی در مدارس تا زمان دریافت مجوز رسمی از شبکه بهداشت ممنوع است.

بحرانی درباره وضعیت نیروی انسانی مدارس گفت: در آغاز سال تحصیلی کمبود معلم نداشتیم، اما متأسفانه از روستاهای بخش سیراف تا تاریخ ۳۱ شهریور، ۹ نفر از معلمان انصراف دادند که در حال جبران و تکمیل نیروهای جایگزین هستیم تا روند آموزشی مدارس دچار خلل نشود.

وی با اشاره به موضوع ایجاد نمایندگی آموزش و پرورش در بخش سیراف گفت: این موضوع نیازمند همدلی و حمایت همه مسئولان است و می‌تواند اتفاقی ارزشمند و اثرگذار در توسعه آموزشی این بخش باشد.

