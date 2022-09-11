به گزارش خبرنگار مهر، احمد بحرینی‌پور شنبه‌شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان کنگان ضمن تسلیت ایام اسارت آل الله و گرامیداشت یاد و خاطره امام و شهدا به‌ویژه شهدای فرهنگی و دانش آموز گزارشی از پیگیری مصوبات جلسه قبل ارائه داد.

وی با اشاره به اتمام کار ساماندهی و سازماندهی نیروی انسانی در این شهرستان خاطرنشان کرد: ابلاغ معلمان و دبیران شاغل اعلام شده و کار ساماندهی نیروها پایان یافته که این موفقیتی است که به همت همکاران و کارشناسان مدیریت، اتفاق افتاده است.

بحرینی پور به جمعیت دانش آموزی اشاره کرد و اظهار داشت: صنعت و تأسیسات پالایشگاهی و حضور مهندسین و کارگران شرکت‌های مستقر و مهاجرت به این شهرستان، باعث شده تا جمعیت دانش آموزی در شهرستان به ۲۰ هزار نفر برسد و حدود دو هزار دانش آموز اضافه شوند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان کنگان تاکید کرد: این تعداد دانش آموز به خدماتی از قبیل کلاس، معلم و..... نیاز دارند که انتظار داریم شرکت‌های مستقر یاریگر آموزش و پرورش شهرستان کنگان باشند.

وی با اشاره به کمبود فضای آموزشی در این شهرستان تصریح کرد: فقط برای امسال چهار فضای آموزشی در شهر کنگان نیازمندیم.

بحرینی پور به توسعه رشته‌های ریاضی و فنی در شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به رشد جمعیتی، رشته‌های ریاضی و فنی را در شهرهای کنگان، بنک و سیراف با همکاری شورا و شهرداری با مجوز اداره کل آموزش و پرورش استان راه اندازی می‌کنیم.

مدیر آموزش و پرورش اقدامات صورت گرفته در پروژه مهر را موفقیت آمیز اعلام کرد و گزارشی از جلسات ساماندهی نیروی انسانی، سرویس مدارس، لباس و پوشاک تعمیرات و تجهیزات بیان کرد.

در این جلسه با حکم فرماندار، حسین حاجی زاده، از فرهنگیان شهرستان، به سمت مشاور فرماندار در امور آموزشی منصوب شد.