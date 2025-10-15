برگزاری مراسم هفتگی هیئت آئین حسینی با نوای میثم مطیعی

به گزارش خبرنگار مهر، آئین هفتگی هیئت آئین حسینی شامگاه پنجشنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴ ساعت ۲۰:۳۰ برگزار میشود. در این مراسم معنوی، حجتالاسلام حامد کاشانی به ایراد سخنرانی دینی میپردازد و میثم مطیعی با مرثیه و نوای حسینی، حال و هوایی معنوی به محفل خواهد بخشید.
بر اساس اعلام ستاد هیئت، این برنامه در آستان مقدس امامزاده قاضیالصابر علیهالسلام، خیابان شیخ بهایی، ده ونک برگزار خواهد شد.
علاقهمندان میتوانند مراسم را به صورت زنده و مستقیم از طریق پایگاه اینترنتی به نشانی Meysammotiee.ir/live دنبال کنند.
این گردهمایی هفتگی همچون هفتههای گذشته، با هدف احیای فرهنگ عاشورایی، تبیین اندیشههای اهلبیت علیهمالسلام و تقویت پیوند دینی و اجتماعی مؤمنان برگزار میشود.
