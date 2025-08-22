تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در بوشهر

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم معنوی با حضور فرماندار شهرستان بوشهر و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد که با اجرای آئینهای سنتی عزاداری بوشهر از جمله نوحهخوانی، تعزیه و نوحه پامنبری جلوهای از فرهنگ عاشورایی و آئینهای بومی این دیار به نمایش گذاشته شد.
محمد مظفری پیش از ظهر جمعه در این آئین با بیان اینکه «خادمان و پیر غلامان حسینی سرمایههای معنوی جامعهاند»، اظهار داشت: مایه افتخار است که حوزههای مذهبی در بوشهر همواره در برگزاری چنین رویدادهای معنوی پیشگام هستند و امروز نیز حضور پرشور شما مؤید این حقیقت است. آنچه ما را در سراسر جهان گرد هم میآورد، نام و راه سیدالشهدا علیهالسلام است که فراتر از هر سلیقه و دیدگاه، دلها را به هم پیوند میزند.
وی افزود: خادمان حسینی نقش محوری در فرهنگسازی و ترویج آئینهای عزاداری دارند و با پاسداشت ارزشها و اصالتهای دینی، زمینه آشنایی نسل امروز و آینده را با آموزههای عاشورا فراهم میسازند. بدینوسیله از بانیان و خادمان این مراسم که با تلاش خالصانه در حفظ سنتهای عزاداری تلاش میکنند، قدردانی میکنم.
فرماندار بوشهر در ادامه از فرهنگسرای زندهیاد امیری، فرهنگسرای شیخ حسین چاهکوتایی و هیئتهای مذهبی شهر بوشهر برای برگزاری این رویداد مهم تقدیر کرد و گفت: پاسداشت و تجلیل از بانیان مراسم مذهبی سنتی نیکوست که باید فراگیر شود.
در پایان این مراسم، از پیرغلامان و خادمان حسینی به پاس سالها خدمت صادقانه در راه ترویج فرهنگ عاشورا و پاسداری از آئینهای سنتی عزاداری تقدیر و تجلیل شد.
