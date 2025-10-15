بهسازی ورودی و خروجی روستای جعفرآباد قم با اعتبار ۴۵ میلیارد ریال

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی مرادیکوشکی صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طرح بهسازی ورودی و خروجی روستای جعفرآباد شهرستان جعفرآباد با هدف بهبود سطح ایمنی مسیرهای روستایی و روانسازی ترافیک اجرا و تکمیل شده است.
رئیس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم با اشاره به اهمیت راههای برونشهری و مسیرهای روستایی در این شهرستان اظهار کرد: محورهای روستایی جعفرآباد از جایگاه ویژهای در حوزه مبادلات کشاورزی و دامپروری برخوردارند و توسعه این مسیرها نقش مستقیم در رونق معیشت و اقتصاد روستایی دارد.
مرادیکوشکی ضمن قدردانی از همراهی ساکنان و کاربران مسیر، افزود: اجرای این طرح در قالب پروژههای ترکیبی پیمانی–امانی و با همکاری نیروهای فنی ادارهکل راهداری انجام شد و خوشبختانه بهدلیل تعامل مثبت اهالی منطقه، عملیات اجرایی بدون اعمال محدودیت ترافیکی و در بازه زمانی کوتاه ۱۰ روزه تکمیل شد.
رئیس اداره نگهداری راههای فرعی و روستایی استان قم تصریح کرد: در این پروژه افزون بر یکونیم کیلومتر از مسیر ورودی و خروجی روستا بهسازی شد و در بخشهای مختلف مسیر نسبت به اجرای دو لایه آسفالت بیندر و توپکا به ضخامت ۱۱ سانتیمتر در رمپها و همچنین دو لایه ماسه آسفالت و توپکا در سایر بخشها اقدام شد.
وی درباره منابع مالی این پروژه گفت: برای اجرای عملیات عمرانی یادشده، اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی تخصیص یافت که با مدیریت دقیق منابع، این طرح در موعد مقرر به بهرهبرداری رسید.
مرادیکوشکی تأکید کرد: رویکرد ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان قم در سال جاری، تمرکز بر بهسازی راههای روستایی و ایمنسازی محورهای فرعی است تا سطح دسترسی روستاها به شبکه اصلی حملونقل بهبود یافته و کیفیت تردد روستاییان افزایش یابد.
