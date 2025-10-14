ثبت ۹۱ هزار دستگاه خودروی ترانزیت در پایانه مرزی آذربایجان غربی

هاوری مدرس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آذربایجان غربی سهم ۲۵ درصدی از پایانه‌های مرزی کشور را دارد، افزود: پایانه مرزی بازرگان با بیش از ۲۱ هزار و ۹۰۰ دستگاه، بیشترین سهم را در ترانزیت بین‌المللی کالا داشته است.

وی با اشاره به نقش این استان در مبادلات تجاری و ترانزیت بین‌المللی اظهار کرد: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۹۱ هزار دستگاه ناوگان ترانزیتی از مرزهای آذربایجان‌غربی تردد کرده‌اند که این میزان نشان‌دهنده جایگاه برجسته استان در مسیرهای ارتباطی ایران با اروپا و کشورهای همسایه است.

مدرس افزود: در این میان، پایانه مرزی بازرگان با ثبت تردد ۲۱ هزار و ۹۰۳ دستگاه در صدر پایانه‌های ترانزیتی استان قرار دارد و بخش عمده ترانزیت کالا به مقاصد بین‌المللی از طریق این مرز انجام شده است.

وی ادامه داد: در حوزه حمل‌ونقل باری نیز، مجموع تردد ناوگان در نیمه نخست سال جاری به ۲۰۳ هزار و ۲۰۴ دستگاه رسید که بیشترین تردد در پایانه مرزی بازرگان با بیش از ۹۷ هزار دستگاه به ثبت رسیده است.

رئیس اداره ترانزیت آذربایجان‌غربی تصریح کرد: آمارها بیانگر افزایش تردد و رشد فعالیت‌های تجاری در محورهای مرزی استان است که نقش مؤثری در تقویت تبادلات اقتصادی کشور دارد.